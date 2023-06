Von: Björn Jahner | 30.06.23

BANGKOK: Die Stadtverwaltung von Bangkok organisiert ein neues Reiseerlebnis für Touristen, das sie durch die malerischen Kanäle von Thonburi führt.

Das „Thonburi Historic Canal Route Programme“ wurde am Donnerstag (29. Juni 2023) von Bangkoks stellvertretenden Gouverneur Sanon Wangsrangboon vorgestellt.

Foto: Facebook/กรุงเทพมหานคร

Er erklärte, dass es den kommunalen Tourismus fördern und den Besuchern die Kanäle in Thonburi sowie ihre Bedeutung für die Menschen, die an ihnen oder in ihrer Nähe leben, näherbringen werde.

Foto: Facebook/กรุงเทพมหานคร

„Die Bewohner von Thonburi nutzen die Kanäle immer noch bevorzugt als Transportmittel, und der Lebensstil der Gemeinden an den Kanälen ist es wirklich wert, erkundet zu werden“, schwärmt Khun Sanon.

Foto: Facebook/กรุงเทพมหานคร

„Die Besucher können entdecken, warum dieser Teil der Stadt von ausländischen Besuchern als das ‚Venedig des Ostens‘ bezeichnet wird“, fügte er hinzu.

Im kommenden Monat werden drei Führungen stattfinden. Die erste, am 15. und 16. Juli 2023, wird sich auf den Bangmod-Kanal im Bezirk Thung Khru konzentrieren. Die zweite Tour führt die Besucher vom 22. bis 26. Juli 2023 durch den Talat Phlu-Kanal im Bezirk Thonburi und den Bang Luang-Kanal im Bezirk Phasi Charoen.

Foto: Facebook/กรุงเทพมหานคร

Die dritte Tour, die am 29. und 30. Juli 2023 stattfindet, erkundet die Kanäle im Viertel Bang Khun Thian-Chai Thalae im Bezirk Bang Khun Thian.

Jede Tour und die damit verbundenen Aktivitäten werden kostenlos sein, sagte Khun Sanon. Auskünfte erteilt die Bangkok Metropolitan Administration per E-Mail. Mehr erfahren Sie bei der Pressestelle der BMA auf Facebook.