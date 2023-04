Von: Björn Jahner | 25.04.23

SATTAHIP: Die neue Fregatte der Königlich Thailändischen Marine (Royal Thai Navy, RTM), HTMS Chang, dockte am Dienstag (25. April 2023) um 10.30 Uhr am Marinestützpunkt Sattahip in Chonburi an.

Die Fregatte, die als U-Boot-Unterstützungsschiff dienen soll, verließ am 18. April 2023 die Hudong-Zhonghua-Werft in Shanghai.

Auf dem Weg von China wurde sie von dem RTN-Schiff HTMS Narathiwat eskortiert, und ihre Ankunft wurde um 15.00 Uhr mit einer besonderen Zeremonie begangen. Den Vorsitz der Zeremonie führte der RTN-Oberbefehlshaber Admiral Choengchai Chomchoengpaet.

Die Fregatte wurde anschließend an die Landungs- und Militärdiensteinheit der RTN übergeben.

HTMS Chang ist das neueste Modell eines Landungsschiffs vom Typ 071 und wurde von China Shipbuilding Trading für 6,1 Milliarden Baht gebaut.

Es soll ein chinesisches U-Boot der S26T-Yuan-Klasse unterstützen, dessen Auslieferung sich wegen eines Streits über seinen Motor verzögert hat.

Die Fregatte ist 213 Meter lang und 28 Meter breit, hat eine maximale Kapazität von 20.003 Tonnen, eine Höchstgeschwindigkeit von 25 Knoten und eine Reichweite von 10.000 Seemeilen. Das Schiff ist unempfindlich gegenüber unruhiger See und bietet Platz für 600 Mann Besatzung.

Die Fregatte wurde im Rahmen der 20-Jahres-Strategie der Marine (2017-2036) zur Beschaffung von vier Landungsschiffen angeschafft, die in der amphibischen Kriegsführung, der Seenotrettung und der Katastrophenhilfe eingesetzt werden sollen.

„Die Königlich Thailändische Marine muss mehr Landungsschiffe beschaffen, um die operative Effizienz zu maximieren“, so die RTN.

Thailands dritte HTMS Chang ersetzt ein gleichnamiges Schiff, das vor Koh Chang im Golf von Thailand zum größten Tauchwrack des Landes versenkt wurde.

Die zweite HTMS Chang wurde 2005 außer Dienst gestellt, 43 Jahre nachdem die US-Marine das damals als USS Lincoln County bekannte Schiff am 31. August 1962 an die thailändische Regierung übergeben hatte. Die RTN versenkte das Schiff am 28. November 2012, um im Rahmen eines Projekts zur Schaffung eines Riffs und zur Wiederherstellung der Meeresfauna den Tauchplatz Hin Luk Bat in der Provinz Trat zu schaffen.