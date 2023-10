Von: Björn Jahner | 14.10.23

TRANG: Im nächsten Monat werden erstmals reguläre Fährverbindungen zwischen der südlichen Provinz Trang und ihren drei beliebten Inselzielen Koh Ngai, Koh Kradan und Koh Muk eingerichtet, um den Anstieg der Touristenströme infolge der Visafreiheitspolitik der Regierung zu bewältigen.

Derzeit müssen Touristen, die vom Festland in Trang, einer Küstenprovinz an der Andamanensee, zu einer dieser Inseln reisen wollen, ein Longtailboot oder ein Speedboot zu hohen Preisen chartern.

Ab dem 1. November 2023 wird die Satun Pakbara Speed Boat Club Co., Ltd. regelmäßige Fährverbindungen mit dem Speedboat zwischen dem Festland und den Inseln anbieten, kündigte der Geschäftsführer des Unternehmens, Samart Charoenrit, an.

Er sagte, dass sein Unternehmen den neuen Dienst aufgrund der Anzeichen für einen Anstieg der Touristenankünfte nach der Regierungspolitik, Besuchern aus China und Kasachstan Visafreiheit zu gewähren, entwickelt hat.

„Angesichts der besseren Aussichten für die Tourismusindustrie ist diese neue Route für Touristen gedacht, die ans Meer reisen“, sagte Samart, der auch Präsident des Tourismusrates der Provinz Satun ist.

Die Fährverbindung beginnt im Hafen von Pak Meng im Bezirk Sikao von Trang. Das Boot hält jeweils auf Koh Ngai, Koh Kradan und Koh Muk. Auf dem Rückweg verlässt das Boot Koh Muk und hält in Koh Kradan und Koh Ngai, bevor es zum Festlandhafen zurückkehrt.

Das Schnellboot, das auf dieser neuen Verbindung eingesetzt wird, bietet laut Samart Platz für 35 Passagiere. Er sagte, dass es keine regelmäßigen Fährverbindungen zwischen dem Festland und den Inseln gebe, so dass die Touristen Boote zu hohen Preisen mieten müssten.

Foto: The Nation

Nach Angaben von Somchai Thaewkaew, einem Tourismusunternehmer in Trang, kostet die Anmietung eines Longtailboots vom Festland nach Koh Kradan 2.000 bis 2.500 Baht, die eines Schnellboots 8.000 bis 12.000 Baht. Eine einfache Fahrt mit einem normalen Ausflugsboot kostet 500 Baht pro Passagier, sagte er.

Somchai wies darauf hin, dass die neue Fährverbindung ab dem nächsten Monat zur Verfügung steht und den Touristen viel Geld sparen wird, insbesondere denjenigen, die die drei beliebten Inseln von Trang besuchen wollen. Einzelheiten zu den neuen Schnellbootdiensten in Trang, einschließlich des Fahrpreises und des Fahrplans, waren am Freitag (13. Oktober 2023) noch nicht bekannt.

In diesem Zusammenhang wird der Dienstleister, der Satun Pakbara Speed Boat Club, auch einen neuen Dienst mit Schnellbooten für 50 Passagiere anbieten, der vom beliebten Touristenziel Phuket zu vielen Inseln in der Andamanensee (einschließlich der drei beliebten Inseln in Trang) sowie zur malaysischen Insel Langkawi führt, so Samart. Der Dienst wird ab dem 20. Oktober 2023 angeboten. Von Phuket aus hält das Schnellboot an den Inseln Phi Phi, Lanta, Ngai, Kradan, Muk, Bulon und Lipe. Es wird erwartet, dass diese Route hauptsächlich von ausländischen Touristen genutzt wird.