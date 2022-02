Von: Björn Jahner | 18.02.22

BANGKOK: Thailand erhofft sich von dem neu eingeführten „Thailand Elite Card“-Programm, das eine Arbeitserlaubnis bietet, Investitionen von internationalen Fachkräften.

Yuthasak Supasorn, Gouverneur der thailändischen Tourismusbehörde (TAT) und Vorstandsvorsitzender des Unternehmens Thailand Privilege Card (TPC), teilte am Freitag der Presse mit, dass am 6. Januar dieses Jahres neue Privilegien für Mitglieder des „Flexible Plus“-Programms im staatlichen Gesetzesanzeiger „Royal Gazette“ veröffentlicht wurden. Darunter u.a. die Umwandlung des „Privilege“-Einreisevisums in ein Non-Immigrant-B-Visum und eine fünfjährige Arbeitserlaubnis.

Mitglieder des Programms erhalten diese Privilegien, wenn sie eine von drei Kartenarten im Wert von 1 oder 2 Millionen Baht beantragen und mindestens 1 Million US-Dollar entweder in Immobilien, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder in ein öffentliches Unternehmen oder an der Börse investieren.

Er führte fort, dass das 10-Jahres-Visum einem ähnlichen Programm Langzeitresidenten („long-term resident“ / LTR) ähneln könnte, das das Kabinett letzten Monat genehmigt hatte. TPC wird seine Produkte differenzieren, indem es exklusive Dienstleistungen für Mitglieder während ihres Aufenthalts in Thailand anbietet, wie z.B. Concierge-Service bei der „Immigration Fast Lane“ an Flughäfen, Limousinen-Transfer, Golf, Spa und persönliche Kontakte, um auf Nachfrage nach zusätzlicher Privilegien zu erhalten, sagte Khun Yuthasak.

Der erforderliche Investitionswert des LTR-Programms liegt zwischen 250.000 und 500.000 USD und damit unter der Investitionsschwelle der Thailand Elite Card von 1 Million USD. Die Mitglieder müssen ihre Investition fünf Jahre lang behalten, um die Arbeitserlaubnis zu erhalten.

„Die Zielmärkte könnten unterschiedlich sein, da LTR für geschäftsorientierte Personen attraktiv sein könnte, während sich die Elite Card auf so genannte ‚Bleisure-Besucher‘ konzentriert, die Freizeit- und Geschäftszwecke kombinieren“, erklärte Khun Yuthasak.

TPC möchte im ersten Jahr 400 Mitglieder für das „Flexible Plus“-Programm gewinnen, was der lokalen Wirtschaft über Direktinvestitionen mindestens 15 Milliarden Baht einbringen wird, prophezeit Khun Yuthasak.

Er sagte, dass die TAT als Hauptanteilseigner von TPC das Unternehmen angewiesen habe, eine Marktstudie durchzuführen, um die spezifischen Bedürfnisse des „High Net Worth Segments“ zu ermitteln, bevor das Programm im April gestartet werde.

Im Geschäftsjahr 2021 verzeichnete TPC einen Nettogewinn von 238 Millionen Baht und damit zum ersten Mal seit seiner Gründung im Jahr 2003 einen Gewinn, nachdem es zuvor hohe Verluste verzeichnet hatte.

In diesem Jahr hofft das Unternehmen, 4.400 neue Mitglieder zu gewinnen, gegenüber 3.280 im Jahr 2021.

„Wir müssen den Gewinn langfristig aufrechterhalten, was immer noch eine Herausforderung ist“, verdeutlichte Khun Yuthasak. „Der Gewinn im letzten Jahr war zum Teil auf niedrigere Dienstleistungskosten zurückzuführen, da die Mitglieder aufgrund von Reisebeschränkungen nicht nach Thailand reisen konnten. Die Zahl der aktiven Mitglieder lag bei nur 300 pro Monat, gegenüber 3.000 in der Zeit vor der Covid-Pandemie.