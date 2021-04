PATTAYA: Das Gesundheitsamt von Chonburi hat am Donnerstag in den Abendstunden einen weiteren Zeitstrahl über Orte veröffentlicht, an denen Covid-19-Fälle aufgetreten sind, um Personen zu erreichen, die in den letzten Wochen eine dieser Lokalitäten besucht haben. Sie werden aufgefordert, mit den Gesundheitsbehörden in Kontakt zu treten, sich in Selbstisolation zu begeben und ihre Gesundheit zu überwachen.

Da sich auf der neuesten Corona-Timeline mehrere Lokalitäten befinden, die bei Expats und ausländischen Touristen beliebt sind, sollte die Liste von jeder Person zur Kenntnis genommen werden, die regelmäßig Bars oder andere Etablissements in Pattayas Nachtleben besucht.

Covid-19-Zeitstrahl vom 15. April 2021 – Pattaya:

01. Sugar Baby A Go Go, Walking Street, 5. April 2021 von 19.00 bis 03.00 Uhr.

02. Queen Club Agogo Bar, Soi LK Metro, 1. April bis 9. April 2021 von 18.00 bis 02.00 Uhr.

03. Trench Town Rasta Bar, Soi Buakhao, 1. April bis 9. April 2021 von 19.00 Uhr bis Mitternacht.

04. Khun Bee Fresh Rice Noodle (nahe Mueang 11 School), 4. April 2021 von 13.00 bis 14.00 Uhr.

05. Chef Mookata Buffet Kom Tee Din (Hauptgeschäft), 7. April 2021 von 20.00 bis 21.00 Uhr.

06. Lust on Soi 6, Beach Road/ Second Road Soi 6, 9. April von 16.30 bis 20.30 Uhr.

07. Pin-Up A Gogo, Walking Street, 9. April 2021 (während der Öffnungszeiten)

08. Grillicious by Beirut @ Terminal 21, North Pattaya Road, 9. April von 11.00 Uhr bis Mittag.

09. Moo Pla Ra Ratchadamnern Pattaya Branch, Phon Prapa Nimit Road, 10. April 2021 von 18.00 bis 19.00 Uhr.

10. A la Turca @ CentralFestival Pattaya Beach, Beach Road/ Second Road, 10. April 2021 von 11.00 Uhr bis Mittag.

11. Ban Buffet BBQ Pattaya, 3rd Road, 11. April 2021 von 21.00 bis 22.00 Uhr.

12. Wat Chong Lom, Naklua, 12. April 2021 von 10.00 Uhr bis Mittag.

13. Hooters Pattaya, Beach Road, 12. April 2021 von 15.00 bis 16.00 Uhr.

*** Covid-19-Hotline (08.30 bis 21.00 Uhr) Tel.: 038-119.777 ***





Covid-19-Zeitstrahl vom 14. April 2021 – Pattaya:

01. Version Pub Pattaya (New Version Pub Pattaya), Soi Regional Land, 1. April bis 10. April 2021.

02. 808 Club Pattaya, Walking Street, 1. April bis 10. April 2021.

Covid-19-Zeitstrahl vom 13. April 2021 – Pattaya:

01. Bone Pattaya, Soi Phettrakul, 01. bis 09. April 2021.

02. Cetus Club Pattaya @ The Avenue Pattaya, Second Road, 01. bis 09. April 2021.

03. The Box 69 Club Pattaya, 01. bis 09. April 2021.

04. The Garden 168, 01. bis 09. April 2021.

05. Gulliver's Traveller's Tavern, Beach Road, 01. bis 09. April 2021.