Containerhafen Khlong Toei in Bangkok. Foto: epa

BANGKOK: Wegen des anhaltenden Covid-19-Ausbruchs droht der Exportsektor sein Wachstumsziel von 8 bis 10 Prozent nicht zu erreichen, weil immer mehr Fabriken wegen steigender Infektionen unter der Belegschaft ihre Produktion herunterfahren müssen.

Laut Kriengkrai Thiennukul, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Federation of Thai Industries (FTI), stünden in den Betrieben bereits einige Produktionslinien still, und die Unternehmen seien gezwungen, die Auslieferung von Produkten zu verschieben. Wenn die Regierung die Ausbreitung des Virus nicht bald kontrollieren könne, würde das Land sein Exportziel verfehlen.

Das Joint Standing Committee on Commerce, Industry and Banking hatte kürzlich seine Prognose für das Exportwachstum in diesem Jahr von 5 bis 7 Prozent auf 8 bis 10 Prozent angehoben. Die besseren Exportaussichten sind zum Teil das Ergebnis einer globalen wirtschaftlichen Erholung, die von den beiden größten Volkswirtschaften - den USA und China - angetrieben wird.

Die FTI plant, 50.000 Antigen-Schnelltestsätze an Mitgliedsunternehmen zu schicken, um ihnen zu helfen, Beschäftigte zu untersuchen, damit sie infizierte Arbeiter zur Behandlung schicken können. „Die Unternehmer müssen ständig Covid-19-Tests durchführen, sonst können sie ihren Betrieb nicht aufrechterhalten. Deshalb brauchen wir dringend Antigen-Schnelltestsätze", fügte Kriengkrai hinzu.