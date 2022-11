Neue Cannabisvorschriften in Kraft getreten

Von: Björn Jahner | 24.11.22

BANGKOK: Am Mittwoch (23. November 2022) wurden die neuen Cannabisvorschriften des Gesundheitsministeriums in der „Royal Gazette“ veröffentlicht.

Die von Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul unterzeichnete Ankündigung sieht eine Überarbeitung der Vorschriften für Cannabis vor, womit der Freizeitkonsum der Pflanze eingeschränkt werden soll, die zuvor von der Liste der Betäubungsmittel der Kategorie 5 wurde.

Die überarbeiteten Vorschriften traten mit der Veröffentlichung in der „Royal Gazette“ in Kraft.

Die Einstufung der Cannabisblüten bzw. Marihuana durch das Ministerium als kontrolliertes Heilkraut bedeutet, dass der Verkauf an Personen unter 20 Jahren, schwangere oder stillende Frauen verboten ist.

Außerdem darf Marihuana nicht über Automaten, elektronische Transaktionen oder online verkauft und nicht zu kommerziellen Zwecken beworben werden.

Der Marihuanaverkauf in Schulen, Tempeln oder religiösen Einrichtungen, Studentenwohnheimen, öffentlichen Parks, Zoos oder Freizeitparks ist ebenfalls verboten.

Wer Marihuana einführt, ausführt, verkauft, lagert oder zu Forschungszwecken verwendet, muss dies den Behörden melden und Angaben zu den kontrollierten Kräuterbeständen, die er besitzt, zur Beschaffung und zur Verwendung machen.

Mit der Überarbeitung der Cannabisvorschriften versucht Gesundheitsminister Anutin, den Druck von Abgeordneten der Opposition und anderer Parteien zu mindern, die die Richtlinie des Gesundheitsministeriums zur Entkriminalisierung von Cannabis aufgrund von Befürchtungen über Missbrauch und Freizeitkonsum aufheben wollen.

Am 10. November reichte Smith Srisont, Mitglied der Ärztekammer und Präsident der Forensic Physician Association of Thailand, eine Klage ein, in der er Anutin und das Narcotics Control Board als Mitbeklagte benannte.

In der Klage wird das Zentralverwaltungsgericht aufgefordert, die Richtlinie des Gesundheitsministeriums vom 8. Februar 2022 aufzuheben, mit der Cannabis von der Liste der Betäubungsmittel der Kategorie 5 gestrichen wurde.