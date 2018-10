Neue Bilanz: Mindestens 1.944 Tote in Indonesien

PALU (dpa) - Nach den schweren Erdbeben und dem Tsunami in Indonesien steigt die Zahl der Todesopfer immer noch.

Die nationale Katastrophenschutzbehörde sprach am Montag von offiziell mindestens 1.944 Toten. Befürchtet wird, dass auf der Insel Sulawesi viele weitere Menschen die Katastrophe vom 28. September nicht überlebt haben. Allein in der Stadt Palu ist nach dem Versinken ganzer Straßenzüge in der Erde der Verbleib von etwa 5.000 Menschen noch ungeklärt. Bislang hatte die Zahl der bestätigten Todesopfer bei 1.763 gelegen..