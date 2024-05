Von: Redaktion DER FARANG | 30.05.24

ZÜRICH: PostFinance warnt vor einer neuen Phishing-Welle, bei der QR-Codes in Briefen verwendet werden. Betrüger versuchen, sensible Daten zu stehlen. Die Bevölkerung wird zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen.

In einem aktuellen Bericht des Nachrichtenportals Blick wurde darauf hingewiesen, dass PostFinance vor einer neuen Art von Phishing-Briefen warnt. Diese Briefe enthalten QR-Codes, die auf gefälschte Webseiten führen, um sensible Daten zu stehlen. PostFinance fordert die Bevölkerung auf, diese QR-Codes keinesfalls zu scannen und die verdächtigen Briefe sofort zu melden.

Neue Methode der Betrüger

Die Betrüger verschicken gefälschte Briefe, die aussehen, als kämen sie direkt von PostFinance. Diese Briefe enthalten Anweisungen, einen QR-Code zu scannen, um angeblich wichtige Informationen zu erhalten oder ein Problem mit dem Konto zu beheben. Beim Scannen des Codes werden die Opfer jedoch auf eine gefälschte Webseite geleitet, die darauf abzielt, ihre persönlichen und finanziellen Daten zu stehlen.

Die Polizei hat bereits mehrere Fälle untersucht und festgestellt, dass die gefälschten Webseiten sehr professionell gestaltet sind. Sie sehen den echten Webseiten von PostFinance täuschend ähnlich, was es für die Opfer schwierig macht, den Betrug sofort zu erkennen.

Warnungen und Maßnahmen

PostFinance hat in Zusammenarbeit mit der Polizei umfangreiche Warnungen herausgegeben. Sie raten allen Kunden, besonders wachsam zu sein und keine QR-Codes aus unklaren oder unerwarteten Quellen zu scannen. Darüber hinaus sollten verdächtige Briefe umgehend an PostFinance oder die Polizei gemeldet werden.

Ein Sprecher von PostFinance erklärte gegenüber Blick: „Wir nehmen diese Bedrohung sehr ernst und arbeiten eng mit den Behörden zusammen, um unsere Kunden zu schützen. Es ist wichtig, dass alle unsere Kunden über diese neue Betrugsmethode informiert sind.“

Verbreitung und Schutzmaßnahmen

Die Polizei und PostFinance haben auch Empfehlungen für den Schutz vor solchen Betrugsversuchen herausgegeben. Dazu gehört, niemals persönliche oder finanzielle Informationen über Webseiten preiszugeben, die über einen QR-Code aufgerufen wurden. Außerdem sollten Kunden ihre Kontobewegungen regelmäßig überprüfen und verdächtige Aktivitäten sofort melden.

Ein weiteres wichtiges Schutzmittel ist die Sensibilisierung der Öffentlichkeit. PostFinance hat begonnen, Informationskampagnen zu starten, um ihre Kunden über die Risiken und Schutzmaßnahmen aufzuklären. Diese Kampagnen umfassen E-Mails, Webseiten-Updates und Benachrichtigungen über die mobilen Apps.

Aktuelle Fälle und Folgen

In den letzten Wochen wurden mehrere Fälle von erfolgreichen Phishing-Angriffen gemeldet. In einem Fall verlor ein Opfer eine beträchtliche Summe Geld, nachdem es den Anweisungen in einem gefälschten Brief gefolgt war. Solche Vorfälle zeigen, wie ernst die Bedrohung ist und wie wichtig es ist, wachsam zu bleiben.

PostFinance arbeitet derzeit daran, die betroffenen Kunden zu unterstützen und die gestohlenen Mittel nach Möglichkeit zurückzuerstatten. Gleichzeitig wird daran gearbeitet, die Sicherheitsmaßnahmen weiter zu verbessern, um zukünftige Angriffe zu verhindern.

Prävention und Aufklärung

Ein zentraler Aspekt im Kampf gegen diese Art von Betrug ist die Prävention durch Aufklärung. PostFinance betont, dass sie niemals per Brief QR-Codes verschicken, die gescannt werden sollen. Diese Information soll helfen, potenzielle Opfer zu sensibilisieren und weitere Betrugsfälle zu verhindern.

Die Polizei und PostFinance fordern alle Bürger auf, wachsam zu sein und verdächtige Aktivitäten sofort zu melden. Durch gemeinsames Handeln können solche Betrugsversuche frühzeitig erkannt und unterbunden werden.

Die Zusammenarbeit zwischen Banken, Polizei und Verbraucherschutzorganisationen ist entscheidend, um dieser neuen Betrugsmasche effektiv entgegenzutreten. PostFinance und die Polizei planen weiterhin intensive Kooperationen und Informationsaustausch, um die Sicherheit der Kunden zu gewährleisten.

Zukünftige Maßnahmen könnten auch die Einführung neuer technischer Sicherheitsvorkehrungen umfassen, um das Risiko solcher Phishing-Angriffe zu minimieren. Kunden werden ermutigt, sich regelmäßig über Sicherheitsupdates und Präventionsmaßnahmen zu informieren.

Neue Phishing-Angriffe über E-Mails

Zusätzlich wurde berichtet, dass auch über E-Mails von u.a. Facebook und SwissPass die Nutzer über angeblich gesperrte Konten informiert werden und sich innerhalb von 24 Stunden entsperren lassen sollen. Ein Klick auf den bereitgestellten Button führt jedoch dazu, dass ein Trojaner auf das System heruntergeladen wird. Über das trotzdem ausgefüllte Formular hoffen die Hacker, persönliche Daten zu erlangen, um mehr über die Person und ihre Gewohnheiten zu erfahren.