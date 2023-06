SURAT THANI/CHIANG RAI: Der nationale Umweltausschuss unter Leitung des scheidenden stellvertretenden Premierministers Prawit Wongsuwan hat die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für zwei wichtige Bauprojekte in Thailand genehmigt.

Am Montag (19. Juni 2023) wurde die Umweltverträglichkeitsstudie für den Bau einer zweigleisigen Eisenbahnstrecke zwischen Surat Thani und Hat Yai im Süden des Landes mit Kosten von 57,38 Milliarden Baht gebilligt. Dieses Projekt ist Teil der Entwicklungspläne des Verkehrsministeriums für eine zweigleisige Eisenbahnlinie von Surat Thani bis zum Hat-Yai-Eisenbahnkreuz in Songkhla.

Der Ausschuss gab außerdem grünes Licht für die Umweltverträglichkeitsprüfung für den Bau eines Stausees im Bezirk Mae Fah Luang in Chiang Rai im Norden des Landes. Des Weiteren wurde beschlossen, die Normen zur Kontrolle der Luftqualität in Kraftwerken zu überarbeiten, um die Freisetzung von Abgasen und Feinstaub besser zu regulieren.

Ein weiteres Thema, das auf der Tagesordnung des Ausschusses stand, war der landesweite Bericht über die Umweltverschmutzung im Jahr 2022. Der Bericht ergab, dass sich die Qualität der Meeres- und Süßwasserressourcen sowie des Grundwassers verbessert hat. Auch die Luftverschmutzung ist zurückgegangen.

Eine positive Entwicklung wurde in Bezug auf die Mülltrennung in Gemeinden im ganzen Land festgestellt. Es wurde berichtet, dass die Gemeinden begonnen haben, giftigen Müll von wiederverwertbaren Abfällen zu trennen. Allerdings wurde auch festgestellt, dass die Menge an Giftmüll zugenommen hat. Infektiöser Müll hingegen wird ordnungsgemäß entsorgt, obwohl auch hier eine Zunahme verzeichnet wurde.

Prawit hat das Ministerium für Naturressourcen und Umwelt angewiesen, die Überwachung der Luft-, Wasser- und Lärmbelastung sowie des Müllmanagements fortzusetzen, um sicherzustellen, dass sich die Situation weiterhin verbessert.