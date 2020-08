Neue Autobahnbrücke in Genua wird feierlich eingeweiht

Eine Gesamtansicht zeigt die achtzehn Pfeiler der neuen Brücke von Genua, die am Vorabend der Installation des letzten Teils des Gerüsts in Genua mit den Farben der italienischen Flagge beleuchtet werden. Foto: epa/Luca Zennaro

GENUA: Knapp zwei Jahre nach dem tödlichen Einsturz der Morandi-Autobahnbrücke weiht die norditalienische Stadt Genua am Montag (18.30 Uhr) den Neubau ein. Zur Feier am Abend werden Staatspräsident Sergio Mattarella und Ministerpräsident Giuseppe Conte erwartet. Die Beton- und Stahlkonstruktion ist gut einen Kilometer lang. Die Fahrbahn überspannt in rund 45 Metern Höhe den Fluss Polcevera und Teile der Hafenstadt in Ligurien.

Seit dem Einsturz der alten, vierspurigen Brücke am 14. August 2018 war ein Teilstück der wichtigen Autobahn A10 gesperrt. Diese Unterbrechung kann aufgehoben werden, sobald der reguläre Verkehr wieder rollt. Das soll voraussichtlich zwei Tage später, ab 5. August, der Fall sein.

Beim Zusammenbruch waren Autos und Lastwagen in die Tiefe gerissen worden. 43 Menschen starben. Viele Anwohner mussten ihre Wohnungen nahe der Brücke räumen.

Das neue Bauwerk trägt den Namen San Giorgio, nach einem Schutzheiligen der Stadt. Die Brücke wurde von dem italienischen Stararchitekten Renzo Piano entworfen. Die Bauarbeiten gingen auch in der schlimmsten Phase der Corona-Pandemie voll weiter. Italien ist von der Viruskrankheit mit offiziell mehr als 35.000 Toten hart getroffen worden.

Zur Einweihungsfeier sind nach Medienberichten knapp 500 Gäste geladen, darunter Persönlichkeiten aus Politik, Kirche und Gesellschaft. Viele Opferangehörige dagegen haben angekündigt, dem Fest fern zu bleiben. Sie kritisieren, dass das Gedenken an die Toten dabei in den Hintergrund rücke.