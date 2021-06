Neue Autobahn nach Kambodscha ab 2022

Von: Björn Jahner | 27.06.21

SA KAEO: Der neue Highway 3646, der Thailand und Kambodscha verbinden soll, ist nach Angaben des Department of Highways zu 70 Prozent fertiggestellt.

Die Autobahn beginnt in Ban Nong Ian im Bezirk Aranyaprathet der Ostprovinz Sa Kaeo und führt bis zur thailändisch-kambodschanischen Freundschaftsbrücke in Stung Bot in der kambodschanischen Provinz Banteay Meanchey. Die Baukosten des ca. 25 Kilometer langen Verbindungsstücks zwischen dem Highway 33 und dem Highway 3366, beziffern sich insgesamt auf zwei Milliarden Baht. Es soll sowohl zur Entlastung des Verkehrs am Kontrollpunkt Ban Khlong Luek beitragen als auch die Logistik und zukünftig den Tourismus zwischen den beiden Ländern ankurbeln. Die Bauarbeiten werden bis Februar nächs­ten Jahres abgeschlossen.