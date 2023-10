Von: Björn Jahner | 23.10.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Das Highways Department wird im Dezember die Genehmigung des Verkehrsministeriums und des Kabinetts für den Bau einer neuen Autobahn im Westen Bangkoks einholen. Das Projekt wird voraussichtlich 4,3 Milliarden Baht kosten, sagte der Leiter des Ministeriums am Sonntag (22. Oktober 2023).

Sarawut Songvilai, Generaldirektor des Ministeriums, erklärte, dass dieser Autobahnabschnitt Teil der westlichen Ringstraße M9 sein wird und vom Bezirk Bang Bua Thong in Nonthaburi zum Bezirk Lad Lum Kaew in Pathum Thani führen wird.

Im Falle einer Genehmigung würde der neue Abschnitt den westlichen Teil der M9 vervollständigen und Bang Bua Thong mit dem Bezirk Bang Pa-in in Ayutthaya verbinden. Sobald der Bau abgeschlossen ist, wird der westliche Abschnitt der M9 zu einer vollständigen Autobahn, die den Westen Bangkoks mit dem Norden verbindet. Sarawut sagte, dass das für den Bau benötigte Land bereit und verfügbar sei.

Der neue Autobahnabschnitt wird an die Hochstraße von Bang Khun Thien nach Bang Bua Thong anschließen und an der Hochstraße von Bang Pa-in enden, die sich an die Autobahn Bang Pa-Saraburi–Nakhon Ratchasima anschließt.

Sarawut sagte, dass das Ministerium für den Bau 2,22 Milliarden Baht an staatlichen Mitteln und ein Darlehen von 2,01 Milliarden Baht beantragen wird.

Im Falle einer Genehmigung werde das Ministerium das Amt für die Verwaltung der Staatsschulden sofort um die Gewährung eines Darlehens für das neue Projekt bitten, fügte er hinzu.

Am 3. Oktober 2023 genehmigte das Kabinett grundsätzlich 46 Projekte des Ministeriums mit einem Gesamtbudget von 91,64 Milliarden Baht. Die Bauarbeiten sollen im nächsten Jahr beginnen und 2026 abgeschlossen sein. Vom Gesamtbudget werden 18,33 Milliarden Baht aus dem Haushalt des Jahres 2024 stammen.