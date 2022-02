Neue Ausstellung in «The Shed» - Spinnweben-Kunst in New York

Von: Redaktion (dpa) | 11.02.22

Besucher schauen sich Spinnweben als Kunstobjekte in einer Ausstellung von Tomas Saraceno von 2019 auf der Biennale in Venedig an. Foto: Tomás Saraceno

NEW YORK: Spinnweben als Kunstobjekte: Der in Berlin lebende argentinische Künstler Tomás Saraceno hat die New Yorker Kunsthalle «The Shed» mit künstlichen Spinnennetzen gefüllt.

Teils sind die Gewebe in der am Freitag eröffneten Ausstellung «Particular Matter(s)» angeleuchtet hinter Glas im Dunkeln zu sehen, teils können sich Besucher auch selbst in ein Netz mit einem Durchmesser von rund 30 Metern hineinbegeben. Dort erleben sie dann eine kurze Performance - mit Dunkelheit, Tönen und Vibrationen. Die Schau in der 2019 eröffneten Kunsthalle im Viertel Hudson Yards in Manhattan soll noch bis zum 17. April zu sehen sein.