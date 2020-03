Neue Ausgangssperren drohen

BERLIN: Wie lange kann das noch gutgehen? Trotz Coronakrise treffen sich in Deutschland noch immer Gruppen in Parks und Cafés. Die Länder schließen Ausgangsverbote nicht aus. Auch die Wirtschaft bereitet sich auf harte Zeiten vor: Erste große Konzerne sind in Turbulenzen.

Trotz des eindringlichen Appells von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu mehr Disziplin drohen in der Coronakrise größere Ausgangssperren in mehreren Bundesländern. Seit Donnerstag dürfen die Menschen im bayerischen Mitterteich und zwei weiteren Orten bereits nur noch in Ausnahmefällen auf die Straßen. Auch die Wirtschaft wird für harte Zeiten gerüstet - mit Milliardenprogrammen für Unternehmen. Selbst große Konzerne kämpfen bereits um ihre Existenz.

In Deutschland sind bislang mehr als 13 900 Infektionen mit dem neuen Coronavirus bekannt. 44 mit Sars-CoV-2 Infizierte sind bislang bundesweit gestorben. Bessere Nachrichten gibt es aus China, dem Ursprungsland der Pandemie: Die Infektionszahlen gehen zurück.

AUSGANGSSPERREN

Im chinesischen Wuhan, in Italien, Frankreich und Spanien sind solche Verbote schon längst in Kraft - während in Deutschland noch immer Menschen in Grüppchen in Parks sitzen. Mehrere Ministerpräsidenten betonten, so könne es nicht weitergehen. Bayerns Landeschef Markus Söder (CSU) drohte mit einer Ausgangssperre für das ganze Bundesland: «Wenn sich viele Menschen nicht freiwillig beschränken, dann bleibt am Ende nur die bayernweite Ausgangssperre als einziges Instrumentarium, um darauf zu reagieren.» Für drei Orte in Bayern gelten bereits entsprechende Verbote.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann stellte ebenfalls schärfere Vorgaben in Aussicht. Wenn die Bürger ihr Verhalten nicht grundlegend umstellten, werde ein Ausgangsverbot wohl kommen. Auch der saarländische Regierungschef Tobias Hans (CDU) hält eine «schnelle und harte Ausgangssperre» sogar in ganz Deutschland für möglicherweise unvermeidlich. «Wir müssen Strenge zeigen zum Schutz der gesamten Bevölkerung, insbesondere zum Schutz unserer Alten und Kranken», sagte er der Funke-Mediengruppe. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) machte deutlich, dass über ein solches Verbot schnell entschieden werden könnte.

OPTIMISMUS IN CHINA

Erstmals seit Ausbruch des Virus im Januar meldete China landesweit keine lokalen Neuinfektionen mehr. Es wurden zwar 34 neue Corona-Fälle registriert, die Infizierten kamen aber aus dem Ausland zurück in die Volksrepublik. Für sie gelten nun strenge Quarantäne-Richtlinien. Die importierten Fälle schüren zugleich die Angst vor einer möglichen zweiten Ausbreitungswelle. Trotz der verhältnismäßig geringen Zahl der Neuinfektionen beklagt China täglich weiter neue Todesfälle. Am Donnerstag stieg die Zahl der Todesopfer um acht auf 3245. Insgesamt wurden auf den chinesischen Festland 80 928 Infizierte registriert, von denen sich mehr als 66 000 wieder erholt haben.

DIE INTERNATIONALEN GRENZEN

Immer mehr Staaten machen ihre Grenzen dicht, nur Warenverkehr ist noch erlaubt. Am Donnerstag ordneten die Niederlande ein faktisches Einreiseverbot für Nicht-EU-Bürger an. Australien und Neuseeland schlossen die Grenzen. Österreich schottete das stark betroffene Bundesland Tirol komplett ab. Für alle 279 Gemeinden gelten seit Mitternacht Quarantäneverordnungen: Man darf die Orte nur zum Einkaufen, für Arztbesuche oder zur Arbeit verlassen - und dann nur zum nächstgelegenen Ort. «Sofern es einen Arzt, eine Apotheke, einen Lebensmittelhandel und eine Bank im Ort gibt, darf die Gemeinde für diese Zwecke nicht verlassen werden», erklärte Tirols Landeschef Günther Platter.

MILLIARDENPROGRAMME FÜR DIE WIRTSCHAFT

Die Bundesregierung und die Notenbanken stemmen sich mit aller Macht gegen eine drohende Pleitewelle und Verwerfungen an den Finanzmärkten. Solo-Selbstständige und Kleinstfirmen sollen mit 40 Milliarden Euro unterstützt werden - über direkte Zuschüsse und Darlehen. Es geht etwa um Musiker, Fotografen, Künstler, Heilpraktiker, Dolmetscher oder Pfleger, deren Geschäfte schließen mussten, Messen, Veranstaltungen und Konzerte abgesagt wurden.

Europas Währungshüter legten ebenfalls nach: Die Europäische Zentralbank (EZB) kündigte ein Notkaufprogramm für Anleihen an. 750 Milliarden Euro will die Notenbank in Staats- und Unternehmenspapiere stecken. Das hilft Staaten wie Unternehmen, weil sie als Anbieter von Wertpapieren nicht so hohe Zinsen bieten müssen, wenn eine Zentralbank als großer Käufer am Markt auftritt. Der Dax, bei dem sich zuvor eine erneute Talfahrt andeutete, stabilisierte sich nach der Ankündigung der EZB, drehte danach aber wieder ins Minus.

SORGE VOR EINER STAATSSCHULDENKRISE

Führende Ökonomen rechnen mit einer möglicherweise sehr schweren Rezession. Vier bekannte Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten nun eine schrumpfende Wirtschaftsleistung. Die Corona-Krise könnte die deutschen Unternehmen demnach härter treffen als die Finanzkrise 2009. Ein Hoffnungsschimmer: Die Forscher erwarten mehrheitlich einen schnellen Aufschwung nach dem Ende der Krise.

REISE-ANBIETER IM EXISTENZKAMPF

Die Lufthansa und den Reisekonzern Tui kämpfen um ihre Existenz. Beide Unternehmen setzen auf einen strikten Sparkurs und Kurzarbeit für viele tausend Mitarbeiter. Die Lufthansa legte nahezu die gesamte Flotte still und warb angesichts komplett weggebrochener Buchungen und ungewisser Dauer der Pandemie um milliardenschwere Staatshilfen. Bei Tui Deutschland sollen die Beschäftigten für ein halbes Jahr in Kurzarbeit gehen. Nach Hochrechnungen der Branche summiert sich der Ausfall bei den deutschen Veranstaltern und Reisebüros allein bis Ende April auf mehr als 4,8 Milliarden Euro.

«LUFTBRÜCKE» FÜR TOURISTEN

Im beliebten Urlaubsregionen läuft weiter die größte Rückholaktion für Touristen in der Geschichte der Bundesrepublik. Nachdem am Mittwoch 1500 Urlauber aus Tunesien, Ägypten, Marokko und Aserbaidschan mit Sondermaschinen nach Deutschland geflogen wurden, starteten zusätzlich von den Philippinen und der Dominikanischen Republik Maschinen mit deutschen Touristen. Zahlreiche Länder haben wegen der rasanten Ausbreitung des Virus Grenzen dicht gemacht und Flugverbindungen gekappt.

NACHSCHUB AN SCHUTZMASKEN

Der staatlich organisierte Nachschub an Schutzausrüstung für Praxen und Krankenhäuser kommt in Gang. Das Gesundheitsministerium gab zehn Millionen dringend benötigte Atemschutzmasken zur weiteren Verteilung an die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Bundesländer. Daneben gingen medizinische Hilfsgüter aus Deutschland an den besonders stark von der Corona-Epidemie betroffenen EU-Partner Italien. Masken, aber auch Schutzanzüge für medizinisches Personal sind derzeit weltweit knapp. Die neuen Lieferungen an Schutzmasken sollen unter anderem an Praxen, Bereitschaftsdienste und Stellen für Testabstriche verteilt werden. Noch sei die Lage bei der Ausrüstung teils kritisch.

ERLEICHTERUNGEN FÜR PFLEGEHEIME

Damit Pflegerinnen und Pfleger mehr Zeit für die Betreuung haben, müssen sie in den kommenen Monaten weniger am Schreibtisch sitzen. Bürokratischer Anforderungen wie der sogenannte Pflege-TÜV zur Qualitätsüberprüfung werden bis zum Herbst ausgesetzt. Vorerst entfallen auch Personalvorgaben, damit Heime den Betrieb aufrechterhalten können, wenn weniger Fachkräfte als vorgesehen kommen können. Hintergrund ist, dass ältere und chronisch kranke Menschen bei einer Ansteckung als besonders gefährdet gelten.

KITAS LÄNGER GESCHLOSSEN

Einige Eltern müssen sich darauf einstellen, ihre Kinder womöglich länger zu Hause zu betreuen als ursprünglich angekündigt. Hamburg weitete die Schließzeit der Kitas am Donnerstag bis zum 19. April aus. In vielen anderen Bundesländern waren von vornherein Schließungen bis nach den Osterferien, meist bis Mitte April geplant, in Hamburg zunächst nur bis zum 29. März.

PROMINENTE CORONA-PATIENTEN

Am Donnerstag machten gleich mehrere Prominente ihre Infektion mit dem Coronavirus öffentlich. Fürst Albert II. von Monaco wurde positiv getestet. Um den Gesundheitszustand des 62-Jährigen muss man sich laut Palast aber keine Sorgen machen. Auch der Brexit-Unterhändler der EU, Michel Barnier, berichtete von einem positiven Test, genauso der frühere Grünen-Chef Cem Özdemir. Beide betonten, es gehe ihnen gut. Genauso Amira Pocher, die Ehefrau von TV-Komiker Oliver Pocher. Man halte sich nun strikt an die Quarantäne-Regeln, betonte das Paar.

BUNDESREGIERUNG UND LÄNDERKAMMER

Die Länder erwägen eine Sondersitzung des Bundesrats in der kommenden Woche, um Gesetze zur Eindämmung der Corona-Krise schnell auf den Weg zu bringen. Das könnten zum Beispiel milliardenschwere Hilfen sein, die das Kabinett am Montag beschließen will. Für Montag ist auch eine Schaltkonferenz des Kabinetts mit den Ministerpräsidenten der Länder geplant. Offen ist, ob dann über eine Ausgangssperre beraten werden soll.

Patrouillen und Arzneilieferungen: Das tun Armeen in der Corona-Krise

BERLIN: Im Kampf gegen das Coronavirus kommt in vielen Ländern auch das Militär zum Einsatz. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) bereitet die Bundeswehr auf eine größere Mobilisierung ihrer Reserve vor. Die Reservisten könnten im Sanitätswesen über die Versorgung bis zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung zum Einsatz kommen. Wie sieht es anderswo aus?

In der SCHWEIZ findet Verteidigungsministerin Viola Amherd zufolge die größte Mobilmachung seit dem Zweiten Weltkrieg statt: Hunderte Soldatinnen und Soldaten rückten zur Unterstützung der Krankenhäuser ein. Insgesamt will die Armee zunächst bis Ende Juni 8000 Männer und Frauen zur Verfügung stellen. Sie sollen in der Patientenpflege, aber auch der Logistik, etwa dem Transport von Kranken, eingesetzt werden.

Auch ÖSTERREICHS Bundesheer mobilisiert Reservisten. «Wir gehen davon aus, dass wir mit Mai rund 3000 Milizsoldaten in den Dienst stellen werden», sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. In der Alpenrepublik ist es üblich, dass das Militär etwa bei einem starken Wintereinbruch in den Alpen oder bei Naturkatastrophen hilft. Derzeit werden Soldaten und Zivilbedienstete etwa in Lebensmittellagern großer Handelsketten eingesetzt. Zudem soll das Bundesheer den Schutz von Botschaften übernehmen und damit Polizei entlasten.

ITALIEN: Das Verteidigungsministerium in Rom hat früh mit der Unterstützung begonnen. Kräfte des Militärs halfen an den Checkpoints in den ersten Sperrzonen in der Lombardei. Verteidigungsminister Lorenzo Guerini kündigte an, dass Versorgungsbetriebe des Militärs ihre Produktion für zunächst vier Monate teils umstellen würden, um dringend benötigte Geräte für die Intensivmedizin herzustellen. Das Ministerium lässt in einer Fabrik Hunderte Liter Desinfektionsmittel pro Tag herstellen. Militärärzte und Schwestern unterstützen überfüllte Krankenhäuser im Norden. Weitere Krankentransportwagen und Feldlazarette wurden zugesagt. Außerdem stellt das Militär Fluggerät und Lastwagen für Material- und Sarg-Transporte zur Verfügung.

In FRANKREICH hilft die Armee im Elsass mit zusätzlichem medizinischen Personal und Krankentransporten. Im «Krieg» gegen das Virus, wie Staatschef Emmanuel Macron es kürzlich ausgedrückt hatte, wird im schwer betroffenen Département Haut-Rhin ein Armeekrankenhaus eingerichtet. Die Vorbereitungen für die mobile Intensivstation mit 30 Betten in Mülhausen (Mulhouse) laufen. Zudem fliegt das Militär schwer Erkrankte von dort in andere Landesteile aus.

Die Zahl der SPANISCHEN Soldaten im Kampf gegen das Virus wächst von Tag zu Tag - zuletzt rund 2600 in 48 Städten. Seit Mittwoch unterstützt auch die Luftwaffe. Seit Tagen sind die Militärische Nothilfeeinheit UME, Heer und Marine überall im Einsatz. Die Soldaten helfen etwa, die Ausgangssperre zu überwachen, Menschenaufläufe etwa an Bahnhöfen zu verhindern und öffentliche Einrichtungen zu desinfizieren. Die UME errichtete im Madrider Messezentrum eine Notunterkunft für Obdachlose. Interessant: Die Soldaten werden bisher nicht in den stark nationalistischen Regionen Katalonien und Baskenland eingesetzt. Medien vermuten, Madrid wolle keine Empfindlichkeiten verletzen. Stabschef Miguel Ángel Villarroya wies das zurück.

GROSSBRITANNIENS Verteidigungsministerium unterstützt mit einer Spezialtruppe den Kampf gegen die Pandemie. Die für zivile Notfälle bereitstehenden Truppen werden hierfür auf 20 000 Mitglieder verdoppelt, wie Verteidigungsminister Ben Wallace ankündigte. Auch Reservisten könnten dazugehören und beispielsweise als Techniker, Ingenieure oder Ärzte arbeiten. Sein Ministerium stelle auch hochqualizierte Wissenschaftler für die Corona-Forschung und Fahrer für den Transport von Sauerstoff zur Verfügung, so Wallace.

POLEN: In Polen sind nach Angaben von Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak 2100 Soldaten im Kampf gegen das Coronavirus im Einsatz. Zu ihren Aufgaben zählt, Ältere und Menschen in Quarantäne zu versorgen. Zudem transportieren sie Medikamente in Kliniken. Psychologen der Streitkräfte beraten über eine Hotline Menschen, die wegen Quarantäne oder einer Corona-Erkrankung in einer psychische Krise geraten sind.

In UNGARN sollten ab Donnerstag in 140 strategisch wichtigen Unternehmen etwa der Energieversorgung, des Verkehrs und des Gesundheitssektors sogenannte Militärlenkungsgruppen aktiv werden. Diese bestehen aus Militärs, Polizisten und Katastrophenschützern. «Die Lenkungsgruppen beobachten und koordinieren die Arbeit dieser Unternehmen», sagte Verteidigungsminister Tibor Benkö. Sie sollen die Sicherheit und die Arbeitsfähigkeit der Unternehmen gewährleisten.

In TSCHECHIEN wurden 941 Soldaten an die Grenzen geschickt, um bei der Kontrolle des Einreise- und Ausreisestopps zu helfen. Die Regierung in Prag kündigte bereits den Einsatz von doppelt so vielen Soldaten an. Die Armee hilft derzeit auch beim Transport von medizinischen Gütern, wie dem Einfliegen von Schutzkleidung aus China. In SERBIENS Hauptstadt Belgrad sind etwa seit der Verschärfung der Ausgangsbestimmungen - es herrscht abends und nachts ein Ausgangsverbot - in den Straßen zwei- bis dreiköpfige bewaffnete Militärpatrouillen unterwegs.

Auch NORWEGEN hat Reservisten an die Grenzen einberufen. Sie sind unbewaffnet, haben aber begrenzte Polizeibefugnisse. Auch am Osloer Flughafen Gardermoen wurden Soldaten eingesetzt. In ESTLAND werden bis zu 150 Mitglieder der Freiwilligenarmee Kaitseliit (Verteidigungsbund) eingesetzt. Die Hobbysoldaten unterstützen die Polizei- und Grenzschutzbehörde bei der Grenzsicherung.

ISRAEL hat bisher rund 4500 Reservisten eingezogen. Die Armee soll unter anderem für den Betrieb von zuvor leerstehenden Hotels zuständig sein, in denen leicht Erkrankte genesen sollen.

In den USA sollen zwei Lazarettschiffe mit jeweils rund 1000 Betten in Kürze auslaufen. Das Militär will die zivilen Behörden mit bis zu fünf Millionen Atemmasken und rund 2000 mobilen Beatmungsgeräten aus der «strategischen Reserve» unterstützen, wie Verteidigungsminister Mark Esper erklärte. Zudem waren am Mittwochmorgen bereits rund 2000 Soldaten der Nationalgarde in 23 Bundesstaaten zur Unterstützung der zivilen Behörden im Einsatz. Die Luftwaffe flog am Dienstag laut Ministerium rund 500 000 Abstriche aus Italien ein, mit denen in Arztpraxen auf das Virus getestet werden kann. Zudem würden in 14 Militärlaboren Tests durchgeführt, hieß es.

Auch in HONDURAS, ECUADOR oder auf den PHILIPPINEN überwachen Soldaten etwa Ausgangssperren. PERUS Soldaten riegeln zudem unter anderem die Zufahrtswege in die Hauptstadt Lima ab. CHILES Streitkräfte sollen in bestimmten Gegenden die Polizei unterstützen und auch im Gesundheitsbereich helfen. Militärs übernehmen auch die Kontrolle der öffentlichen Sicherheit. In EL SALVADOR sollen 2000 Soldaten dafür sorgen, dass die Grenzen dicht bleiben. Das Land riegelte sich früh ab. Bisher wurden dort keine Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. In THAILAND helfen Soldaten dabei, mit Desinfektionsmitteln die Straßen von Bangkok zu reinigen.