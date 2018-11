Von: Redaktion DER FARANG | 07.11.18

MÜNCHEN (dpa) - Der Autobauer BMW hat wegen der Einführung neuer Abgasprüfverfahren und teurer Rückstellungen für Rückrufe einen Gewinneinbruch erlitten. Im dritten Quartal rutschte das Ergebnis vor Zinsen und Steuern auch wegen des Zollstreits zwischen den USA und China um 26,8 Prozent auf 1,75 Milliarden Euro ab, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in München mitteilte. Das war ein etwas stärkerer Rückgang als am Markt erwartet.

Der Umsatz war hingegen um 4,7 Prozent auf 24,7 Milliarden Euro geklettert. In der Autosparte sackte die operative Marge fast um die Hälfte auf 4,4 Prozent ab. BMW stellte im Quartal wegen drohender Kosten für Gewährleistungsfälle 679 Millionen Euro zurück. Auch unter dem Strich stand bei den Münchnern ein Gewinnrückgang von 23,9 Prozent auf 1,41 Milliarden Euro. Den im September gesenkten Ausblick bestätigte der Konzern.