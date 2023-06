Von: Björn Jahner | 08.06.23

BANGKOK: Die Wahlkommission hat eine Neuauszählung der Stimmzettel von 47 Wahllokalen angeordnet, nachdem sie festgestellt hatte, dass die Gesamtzahl der Stimmen nicht mit der Wahlbeteiligung der Parlamentswahlen vom 14. Mai 2023 übereinstimmte, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle am Mittwoch mitteilte.

Von den 47 Wahllokalen wurden 16 angewiesen, die Stimmzettel für die Abgeordneten des Wahlkreises neu auszuzählen, während 31 Wahllokale die Stimmzettel für die Abgeordneten der Parteilisten neu auszählen müssen. Bei den Parlamentswahlen am 14. Mai gab es insgesamt 95.000 Wahllokale.

Die Quelle fügte hinzu, dass die Wahlbeteiligung manchmal höher sein könnte als die Stimmenauszählung, wenn der Wähler zwar erscheint, um von seinem Recht Gebrauch zu machen, dann aber doch nicht zur Wahl geht und das Wahllokal aus irgendeinem Grund verlässt.

Die Quelle sagte, die Wahlbehörde sei zu dem Schluss gekommen, die Neuauszählung anzuordnen, da sie der Meinung war, dass die Unregelmäßigkeiten das Endergebnis, die Rangfolge der Kandidaten für die Parlamentswahlen und die Stimmenanteile der einzelnen Parteien beeinflussen könnten.

Die Wahlkommission muss noch die Namen der 47 Wahllokale und die Provinzen, in denen sie sich befinden, bekanntgeben, sagte die Quelle und fügte hinzu, dass die Anordnung dem Vorsitzenden der Wahlkommission Ittiporn Boonprakong zur Unterzeichnung und Weiterleitung an die Wahlkommission-Büros in den Provinzen vorgelegt wird. Es wird erwartet, dass die Neuauszählung am kommenden Sonntag (11. Juni) stattfinden wird und die aktualisierten Ergebnisse noch in diesem Monat bekanntgegeben werden.

Das Gesetz schreibt vor, dass die Wahlkommission das offizielle Wahlergebnis innerhalb von 60 Tagen nach dem Wahltag bekanntgeben muss.

In der vergangenen Woche teilte Ittiporn mit, dass bei der Wahlkommission rund 280 Beschwerden über Unregelmäßigkeiten bei den Parlamentswahlen eingegangen seien, die sie so schnell wie möglich prüfe.

Etwa 20 der Beschwerden stammten von Parlamentskandidaten, die den zweiten Platz belegten, fügte Ittiporn hinzu.