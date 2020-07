Neu! „Happy Hour Menü” im The Bikers Café

Von: Björn Jahner | 07.07.20

Blick in den klimatisierten, ideenreich dekorierten Gastraum des Themenrestaurants. Fotos: The Bikers Café Thailand

SATTAHIP: Im The Bikers Café Thailand in Sattahip werden neu von Mittwoch bis Freitag, von 15.00 bis 18.00 Uhr, vier „Happy Hour“-Menüs angeboten, die ein Getränk im Preis beinhalten:

„Biker“ Hamburger (200 g).

○ „Phat Kaphrao“ – Gebratenes Rindfleisch mit Basilikum

139* / 159**

○ „Biker“ Hamburger (200 g)

179* / 199*

○ Saftiges Schweinefleisch mit Salatgarnitur und Pommes frites

119* / 139**

○ Spaghetti Bolognese

189* / 216**

* Inkl. 1 alkoholfreies Getränk (Coke, Coke Light, Sprite, Soda)

** Inkl. 1 Bier (lokale Marken)

Gebratenes Rindfleisch mit Basilikum.

Erhältlich ist auch das reguläre Speiseangebot mit mehr als 70 Gerichten, darunter 40 Thai- und 30 westliche Gerichte. Appetit bekommen? Für das vollständige Menü klicken Sie hier.

Themencafé und Skulpturengarten

The Bikers Café Thailand wurde am 15. Mai 2019 eröffnet und ist nicht nur eine Hommage ans Motorradfahren, sondern das wohl aufregendste Themenrestaurant der Ostküste! Natürlich sind nicht nur Biker, sondern auch Personen ohne Motorrad und Familien herzlich willkommen. Zur Wahl stehen 60 Sitzplätze im klimatisierten Themenrestaurant und 50 im tropischen Skulpturengarten mit Überdachung an einem herrlich plätschernden Khlong.

Um keines der aktuellen Angebote zu verpassen, folgen Sie The Bikers Café Thailand auf Facebook.

The Bikers Café Thailand, 10 Moo 6, Soi Ramnut 15, Plutaluang, Sattahip, Chonburi 20180. Standort auf Google Maps. Weitere Infos hier!