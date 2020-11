Von: Björn Jahner | 23.11.20

BANGKOK: Die jungen Fachkräfte der German-Thai Chamber of Commerce (GTCC) und Franco Thai Chamber of Commerce (FTCC) laden am Freitag, 27. November von 18.30 bis 21.30 Uhr zum „GTCC Inter-Chamber Young Professionals Network Evening“ ins Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit, 491 Sukhumvit Road, ein.

Die Networking-Veranstaltung bietet jungen Fachkräften die Möglichkeit, ihr berufliches Netzwerk auszubauen oder bestehende Kontakte zu pflegen. Im Teilnahmepreis von 900 Baht sind Finger-Food und Getränke inklusive. Regis­trierung per E-Mail. Mehr erfahren Sie hier.