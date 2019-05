PATTAYA: Pläne, in Pattaya den Mobilfunkstandard 5G einzuführen, haben in verschiedenen Onlineforen einen regelrechten Shitstorm ausgelöst. Dem Sturm der Entrüstung ging die Vereinbarung zwischen Pattayas Bürgermeister Sontaya Khunpluem sowie Wannaporn Thephatsadin Na Ayuthaya vom Ministerium für digitale Wirtschaft und Gesellschaft voraus, die darauf abzielt, zu Testzwecken ein 5G-Netzwerk entlang der Beach Road zu installieren.

Optimis­tisch verkündeten beide auf einer Pressekonferenz, dass die Touristenmetropole das Potenzial einer „Smart City“ habe und wegen ihrer hohen Zahl von ausländischen und inländischen Urlaubern der ideale Ort sei, um 5G – die Abkürzung steht für „Fifth Generation“ – auszuprobieren.



Bürger drängen auf Lösung „irdischer“ Probleme

Doch statt begeisterte Zustimmung ernteten sie heftige Kritik. Viele einheimische Netizen spotteten, dass in Pattaya nicht einmal 3G und 4G einwandfrei funktionieren würde und fragten, ob die Unterzeichner der Vereinbarung allen Ernstes glauben würden, dass 5G funktionieren wird. Statt von einer „Smart City“ zu träumen, empfahlen sie dem Bürgermeister, sich besser den irdischen Problemen zu widmen und präsentierten ihm auch gleich eine Aufzählung, was sie darunter verstehen: mangelhafte Abfallbeseitigung, gefährliche und freiliegende Stromleitungen, Meter-Taxis, die ihren Namen nicht verdienen sowie Verkehrschaos durch Touristenbusse und Pick-up-Taxis.



„Surfen“ an der Beach Road bisher nur auf dem Meer



Es ist nicht das erste Mal, dass die City Hall Internet am Strand versprach. So erst im November 2017, als das Projekt „Pattaya City WiFi Free“ lanciert wurde, das Touristen entlang der Beach Road kostenlosen Internetzugriff ermöglichen sollte. Schnell stand auch eine Webseite zum Login in das Netzwerk bereit, zum Ärger ausländischer Urlauber jedoch nur in thailändischer Menüsprache. Wer es dennoch geschafft hatte, sich einzuloggen, musste enttäuscht feststellen, dass „Surfen“ nur auf dem Wasser möglich ist – und zwar mit dem Surfbrett und nicht mit Smartphone oder Computer.