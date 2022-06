Von: Björn Jahner | 16.06.22

Netizen kritisieren auf Facebook die illegale Strandinbesitznahme durch geschäftstüchtige Street-Food-Händler. Foto: The Nation

PATTAYA: Auf der Facebook-Seite @FootpathThaiStyle wurden am Mittwoch Fotos von Händlern geteilt, die den Jomtien Beach in Pattaya zweckentfremden und ihre Waren und Dienstleistungen auf dem Strand anbieten, insbesondere den Verleih von Liegestühlen, obwohl die Stadtverwaltung von Na Jomtien ein Schild aufgestellt hat, das die Nutzung des Strandes für persönliche Zwecke verbietet.

Die Fotos, die in den sozialen Medien geteilt wurden, stießen auf heftige Kritik der Netizen, die die örtlichen Händler für ihren mangelnden Respekt vor dem Gesetz kritisierten und sagten, dass dies eindeutig ein schlechtes Image für Thailands sich erholende Tourismusindustrie darstelle.

Auf einem Foto ist ein Mann zu sehen, der auf einem gemieteten Planenbett direkt vor dem Warnschild liegt und es sogar als Schattenspender benutzt.

Lesen Sie auch: Vermüllter Strand trübt Beach-Feeling

Auf dem Schild steht: „Dieser Strand ist öffentliches Eigentum, das jeder Bürger nutzen kann. Jegliche Nutzung zum persönlichen Vorteil ist ein Verstoß gegen das Landgesetz und das Gesetz zur Aufrechterhaltung der Sauberkeit und Ordnung des Landes. Die Gemeindeverwaltung von Na Jomtien wird rechtliche Schritte gegen Zuwiderhandelnde einleiten.“

Die illegalen Strandlokale sind ein Touristenhit. Foto: The Nation

Die aufgebrachten Netizens verurteilten die Händler für die Illegale Inbesitznahme des Strandes für kommerzielle Zwecke und forderten die Behörden zu einem harten und sofortigen Durchgreifen auf, „bevor das Image eines der berühmtesten Strände Thailands noch weiter beschädigt wird“.

Der sehr beliebte Jomtien Beach liegt an der Ostküste des Golfs von Thailand, etwa 165 km südöstlich von Bangkok in der Provinz Chonburi und etwa 3 km südlich von Pattaya-City. Der aufgeschüttete Sandstrand ist für seine neue Weitläufigkeit bekannt, während sich in der Umgebung viele Hochhaus-Eigentumswohnungen, Strandhotels und Restaurants befinden.