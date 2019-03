Von: Redaktion DER FARANG | 08.03.19

CHIANG RAI: Die dramatische Such- und Rettungsaktion nach den 13 jungen Fußballspielern und dem Trainer, die letztes Jahr fast zwei Wochen in einer Höhle in Chiang Rai gefangen waren, wird vom TV-Streaming-Service Netflix verfilmt.

„Die Serie wird von SK Global Entertainment in Hollywood produziert, dem die Rechte eingeräumt wurden, das Wild-Boars-Fußballteams zu kontaktieren", sagte Regierungssprecher Generalleutnant Werachon Sukondhapatipak. SK Global hat für Netflix Hits wie “Crazy Rich Asians", “9 and half Weeks",”Swimfan" und “Age of Adeline" produziert. Werachon fügte hinzu, dass die Fußballer jeweils rund drei Millionen Baht aus der Produktion bekommen werden, ein Teil des Geldes gehe an Organisationen und Stiftungen, die an der Rettungsaktion beteiligt waren. Laut Sirisak Kotpatcharin, Sprecher der 13 Tham Luang Company, die für die Urheberrechte zuständig ist, dürfen die Jungen und ihr Trainer ohne Erlaubnis des Unternehmens keine Interviews mehr geben.