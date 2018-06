Von: Redaktion DER FARANG | 05.06.18

BERLIN (dpa) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat von einem Treffen mit dem umstrittenen US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, berichtet.

Dieser habe ihn um ein Treffen am Flughafen gebeten, sagte Netanjahu am Montag in Berlin nach einem Gespräch mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Daher treffe er ihn «kurz». Wo und wann genau, ging aus der Äußerung nicht hervor.

Grenell hatte unter anderem mit der Äußerung irritiert, die konservativen Kräfte in Europa stärken zu wollen. Netanjahu ist Vorsitzender der rechtsorientierten israelischen Regierungspartei Likud. Nach Informationen des «Spiegels» empfängt Grenell kommende Woche Österreichs konservativen Kanzler Sebastian Kurz zum Mittagessen.