Netanjahu: Notstandsregierung nötig für Kampf gegen Hamas

TEL AVIV: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will in der anstehenden Notstandsregierung mit Oppositionspolitiker Benny Gantz «alle Differenzen beiseite legen». Die gemeinsame Führung mit der Opposition sei nötig, um einen «Feind schlimmer als den IS» zu bekämpfen, sagte Netanjahu am späten Mittwochabend in einer gemeinsamen Ansprache mit Verteidigungsminister Joav Galant und Gantz unter Hinweis auf die Terrororganisation Islamischer Staat (IS).

Das Schicksal des Landes stehe auf dem Spiel. Die im Gazastreifen herrschende, islamistische Hamas habe bei den Angriffen auf Israel Menschen enthauptet, Frauen vergewaltigt und Menschen bei lebendigem Leib verbrannt, sagte Netanjahu. Die Unterstützung der USA sei entscheidend für den Kampf Israels gegen die islamistische Organisation, hob er auch hervor.

Oppositionspolitiker Benny Gantz betonte, die Partnerschaft werde das Land zum Sieg führen. «Es gibt eine Zeit für Frieden und eine Zeit für Krieg - jetzt ist die Zeit für Krieg.»

Bis vor dem Terrorangriff standen sich Regierung und Opposition ziemlich unversöhnlich gegenüber. Seit Jahresbeginn spaltet ein umstrittener Justizumbau, den Netanjahus rechts-religiöse Regierung vorantreibt, die Gesellschaft. Immer wieder kam es im Land zu Massenprotesten.

Berichten zufolge sieht die geplante Notstandsregierung die Einigung vor, dass Netanjahu, Galant sowie der ehemalige Verteidigungsminister Gantz von der Partei Nationale Union ein Kriegskabinett bilden.

Experten gehen davon aus, dass eine breite Koalition notwendig ist, um weitreichende militärische und politische Entscheidungen in den nächsten Tagen durchsetzen zu können. Die Hamas-Terroristen hatten ein Massaker unter israelischen Zivilisten in Grenzorten und auf einem Musikfestival angerichtet. Es war das schlimmste Blutbad der israelischen Geschichte.