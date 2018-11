Von: Redaktion DER FARANG | 07.11.18

WIEN (dpa) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nimmt am 20. und 21. November an einer Konferenz zur Bekämpfung von Antisemitismus und Antizionismus in Wien teil. Außerdem ist ein Gespräch mit Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz geplant, wie dieser am Mittwoch in Wien mitteilte.

Anlässlich des 80. Jahrestags der Novemberpogrome am Freitag hatte die österreichische Regierung nach ihrer Sitzung erklärt, dass sie die Verantwortung trage, immer wieder an die Tragödie des Holocausts zu erinnern und zu verhindern, dass es wieder zu solchen Entwicklungen komme. Im Rahmen des EU-Ratsvorsitzes mache sich Österreich dafür stark, dass in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates auch der besondere Schutz jüdischer Institutionen und Gemeinden in Europa aufgenommen werde.