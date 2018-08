VILNIUS (dpa) - Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hat bei einem Besuch in Litauen die Entscheidung mehrerer internationaler Fluggesellschaften zur Einstellung von Direktflügen in die iranische Hauptstadt Teheran begrüßt.



«Das ist gut. Mehr sollte folgen, mehr wird folgen, weil der Iran für seine Aggression in der Region, für seinen Versuch, den Terrorismus zu verbreiten, nicht belohnt werden sollte», sagte er der Agentur BNS zufolge am Donnerstag nach einem Treffen mit dem litauischen Regierungschef Saulius Skvernelis in Vilnius.

Die Fluggesellschaften Air France und British Airways hatten zuvor angekündigt, ihre Flüge nach Teheran im September einzustellen. Auch die niederländische Air-France-Schwester KLM will nicht mehr in die Hauptstadt des von US-Wirtschaftssanktionen getroffenen Iran fliegen.

Der Iran steckt in einer Wirtschaftskrise, die Landeswährung Rial hat stark an Wert verloren. US-Präsident Donald Trump hatte im Mai einseitig das Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt, seit Kurzem sind wieder US-Sanktionen in Kraft.

Netanjahu lobte Litauen für dessen «sehr nüchterne Haltung» in der Frage des Iran-Abkommens, das er selbst als «schrecklichen Deal» bezeichnete.