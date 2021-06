NESDC rechnet mit Anstieg der Arbeitslosigkeit

BANGKOK: Der Nationale Rat für wirtschaftliche und soziale Entwicklung (NESDC) rechnet in diesem Jahr wegen der schweren Auswirkungen der dritten Covid-19-Welle mit einem Anstieg der Arbeitslosenquote.

Beschäftigte in kleinen und mittelgroßen Betrieben könnten besonders betroffen sein, sagte NESDC-Generalsekretär Danucha Pichayanan. Wenn der Virenausbruch nicht schnell eingedämmt werde, könnten diese Unternehmen nicht mehr in der Lage sein, ihren Betrieb fortzuführen, was zu einer dauerhaften Entlassung der Mitarbeiter und einer verzögerten Erholung der Wirtschaft führen würde.

Laut Danucha könnte es möglicherweise nicht genügend offene Stellen für Hochschulabsolventen geben. Da die Wirtschaft langsamer wachse als erwartet, könnten Unternehmer die Einstellung von weiteren Mitarbeitern verschieben, was 490.000 neue Absolventen treffen würde.

Der NESDC berichtete am 24. Mai, dass die Arbeitslosenquote im ersten Quartal dieses Jahres ein 12-Jahres-Hoch erreicht hat. Die Arbeitslosenquote lag im ersten Quartal bei 1,96 Prozent, was 758.000 Arbeitslosen entspricht, gegenüber 1,86 Prozent im vierten Quartal 2020. Die Rate ist die höchste seit 2,08 Prozent im Jahr 2009 während der globalen Finanzkrise.