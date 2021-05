Written by: Redaktion DER FARANG | 17/05/2021

BANGKOK: Die thailändische Wirtschaft ist im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 Prozent geschrumpft, geringer als erwartet.

Auf Quartalsbasis stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nach Angeben des National Economic and Social Development Council (NESDC) im ersten Quartal saisonbereinigt um 0,2 Prozent. Im Schlussquartal 2020 ging die Wirtschaft um 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück. Aufgrund der jüngsten Infektionswelle, der bisher größten des Landes, senkte die Planungsbehörde zum zweiten Mal in diesem Jahr den Ausblick für das Wirtschaftswachstum auf 1,5 bis 2,5 Prozent von 2,5 bis 3,5 Prozent vor drei Monaten. Das NESDC erwartet allerdings, dass die Exporte in diesem Jahr um 10,3 Prozent steigen werden, anstatt um 5,8 Prozent. Aber die Agentur prognostiziert nur eine halbe Million ausländischer Touristen in diesem Jahr, gegenüber einer früheren Prognose von 3,2 Millionen Ankünften. Dem gegenüber stehen fast 40 Millionen ausländische Besucher im Jahr 2019.