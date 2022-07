Von: Björn Jahner | 02.07.22

PATTAYA: Am Sonntag (3. Juli 2022) trifft sich Pattayas House- und Techno-Community ab 16.00 Uhr am Bamboo Beach in der Soi 16 in Naklua, wenn die Ocean-Beats-Sound-Maestros mit pumpenden Ibiza-House-Beats wieder zum Feiern einladen.

Für dieses Wochenende hat sich DJane Chompoo ein ganz besonderes Partymotto ausgedacht: Neon Glow Party! Angeboten werden Gratis-Bodypaintings, damit alle Party People gemeinsam in Neonfarben leuchtend dem Sonnenuntergang entgegentanzen können.

Foto: Jahner

Die besten DJs und Produzenten der elektronischen Musikszene Pattayas geben sich in der schönsten Strandlocation des Wongamat Beach in Pattayas Norden ihr Stelldichein und sorgen mit Deep House- und Techno-Sounds für Ibiza-Stimmung und Barfuß-Tanzvergnügen.

Foto: Jahner

Diesmal live an den Decks: PatriZe (AH Digital – Proton Radio), Wesley Hypes, Groovy T.

We love Sunset Sundays – Neon Glow Edition!

Sonntag, 3. Juli 2022 ab 16.00 Uhr @ Bamboo Beach Pattaya (Karte) – umsonst und draußen am Strand. See you!