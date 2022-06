Von: Redaktion DER FARANG | 12.06.22

PATTAYA: Anwohner beschweren sich über Leute, die am Bahnhof Sex haben, über benutzte Kondome, die an den Gleisen des Bahnhofs von Pattaya im Bezirk Bang Lamung in Chon Buri liegen.

Bereits im Dezember gab es Beschwerden darüber, doch die Polizei behauptet, sie habe nicht nachgelassen, am Bahnhof zu patrouillieren. Stattdessen sagen die Beamten der Polizeistation Bang Lamung, dass die Störenfriede in "toten Winkeln", d. h. in schlecht beleuchteten Lagerbereichen rund um die Gleise, sich aufhalten.

Nach den Beschwerden im Dezember verstärkte die Polizei ihre Patrouillen in der Gegend. Anfang dieser Woche hatten die Mitarbeiter der Stadtreinigung von Pattaya das Privileg, die Überreste der Kondome zu entfernen.

Ein weiterer Vorfall mit Kondomen ereignete sich im April, als Anwohner, die im öffentlichen Park Khao Phra Tamnak in Pattaya Sport trieben, dort zahlreiche benutzte Kondome und Müll fanden. Die Anwohner sagten, dass viele Thais und Ausländer den Park besuchten und der Zustand des Parks "den Ruf Pattayas verdarb".