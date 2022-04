Nehammer: Putin glaubt an Erfolg in Ukraine

WASHINGTON: Russlands Präsident Wladimir Putin geht nach Einschätzung des österreichischen Bundeskanzlers Karl Nehammer von einem russischen Sieg in der Ukraine aus. «Ich denke, er glaubt, dass er den Krieg gewinnt», sagte Nehammer am Sonntag dem US-Sender NBC. Der Kremlchef folge seiner eigenen Kriegslogik. «Er ist jetzt in seiner Welt. Aber ich glaube, er weiß, was in der Ukraine vor sich geht.»

Nehammer hatte sich am Montag als bislang einziger EU-Regierungschef seit Beginn des russischen Angriffs mit Putin getrofffen. «Wissen Sie: Am Ende unserer Gespräche sagte er mir auf Deutsch, es sei besser, der Krieg ende früher als später», sagte Nehammer. Es habe sich nicht um eine «freundliche» Unterhaltung gehandelt.