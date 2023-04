Von: Redaktion (dpa) | 18.04.23

ZÜRICH: Wenig Verheißungsvolles für einen sonnigen Sommer hat Zürichs explodierender Schneemann zu bieten: Beim Frühjahrsbrauch Sechseläuten deutete am Montag mal wieder alles auf schlechtes Wetter hin. Bei der Tradition jeweils am dritten Montag im April wird eine Schneemann-Puppe namens Böögg mit Holzwolle und Knallkörpern gefüllt und angezündet.



Je schneller der Kopf explodiert desto schöner wird der Sommer, so die Überlieferung. Am Montag dauerte es aber geschlagene 57 Minuten auf dem Sechseläutenplatz mitten in der Stadt, an der Oper nahe am Zürichsee - so lange wie noch nie.

Ein richtig guter Wetterfrosch ist der Böögg in der Vergangenheit selten gewesen. 2016 explodierte der Kopf bei Dauerregen erst nach fast 44 Minuten und trotzdem war es in dem Jahr bis in den September hinein hochsommerlich warm. Auch im vergangenen Jahr tippte das weiße Orakel falsch, als es fast 38 Minuten bis zum Knall dauerte. Der Sommer wurde dann bekanntlich heiß und sehr trocken.