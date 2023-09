Von: Björn Jahner | 27.09.23

BANGKOK: Auf seiner wöchentlichen Sitzung am Dienstag (26. September 2023) beschloss das Kabinett, dass der Gedenktag für König Rama IX („Bhumibol-Tag“), der jährlich am 13. Oktober begangen wird, in „Nawamindra Maharaj Day“ umbenannt wird.

Der Name für den Tag wurde von Seiner Majestät König Rama X verliehen, so eine Nachrichtenquelle. Das Wort „Nawamin“ steht für die „neunte große Person“ und „Maharaj“ bedeutet „großer König“ – ein angemessener Tribut für König Bhumibol Adulyadej den Großen, der der neunte König der Chakri-Dynastie war.

Thailands geliebter König Bhumibol der Große verstarb am 13. Oktober 2016 im Alter von 88 Jahren. Seine Regentschaft dauerte 70 Jahre und 126 Tage. Er war seinerzeit das am längsten amtierende Staatsoberhaupt der Welt und der am längsten amtierende Monarch in der Geschichte Thailands.

Der Tag seines Todes, der 13. Oktober, wurde zum Nationalfeiertag erklärt, um an sein Wohlwollen und seine königlichen Initiativen zu erinnern.