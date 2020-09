BERLIN: «Dieser Tag ist nun gekommen - Hurra!»: Die Freude bei Kremlkritiker Alexej Nawalny ist groß. Nach mehr als einem Monat darf er die Berliner Charité verlassen. Ihm steht noch eine lange Behandlung bevor.

Nach 32-tägiger Behandlung ist der vergiftete russische Kremlkritiker Alexej Nawalny aus der Berliner Charité entlassen worden. Das teilte die Universitätsklinik am Mittwochmorgen mit. Der Patient sei seit Dienstag nicht mehr in stationärer Behandlung. Der Gesundheitszustand Nawalnys habe sich «soweit gebessert, dass die akutmedizinische Behandlung beendet werden konnte». Nach Angaben seiner Sprecherin befindet er sich weiterhin in Deutschland. «Seine Behandlung ist noch nicht abgeschlossen», sagte Kira Jarmysch in einem kurzen Video auf Twitter. Nawalny ist seit Jahren einer der schärften Kritiker von Kremlchef Wladimir Putin.

Der 44-Jährige will nun nach eigenen Angaben mit Hilfe von Spezialisten wieder zu Kräften kommen. «Ich will auf einem Bein stehen. Die Kontrolle über die Finger zurückerlangen. Gleichgewicht halten», schrieb Nawalny auf Instagram. Er wolle jeden Tag mit Physiotherapeuten trainieren und möglicherweise in ein Reha-Zentrum gehen. Ob er bald in seine Heimat Russland zurückkehren oder zunächst in Deutschland bleiben werde, teilte er nicht mit. Er freue sich aber sehr, dass er die Klinik endlich verlassen dürfe. «Dieser Tag ist nun gekommen - Hurra!», schrieb er.

Nawalny war im August auf einem Inlandsflug in Russland zusammengebrochen. Kurz darauf wurde er auf Drängen seiner Familie nach Deutschland ausgeflogen. Wochenlang lag er in einem künstlichen Koma. Nach Angaben von Speziallaboren wurde er mit einem international verbotenen Nervenkampfstoff der Nowitschok-Gruppe vergiftet. Russland weist bisher alle Vorwürfe zurück, in den Fall verwickelt zu sein.

Wo sich Nawalny aktuell genau aufhält, teilte die Charité nicht mit. «Die öffentliche Mitteilung zum Gesundheitszustand von Herrn Nawalny erfolgt im Einvernehmen mit ihm und seiner Ehefrau», hieß es nur. Nawalnys Team betonte jedoch zuletzt, dass der Kremlkritiker natürlich in seine Heimat zurückkehren werde. Dort deckt er mit seinem Mitstreitern immer wieder Korruptionsfälle in der russischen Machtelite auf und hatte sich so auch zahlreiche mächtige Feinde gemacht.

Die Bundesregierung äußerte sich «sehr erleichtert» über die Verbesserung von Nawalnys Gesundheitszustands. «Das ist sehr ermutigend, wir wünschen ihm weiterhin eine vollständige Genesung», sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Zum Aufenthaltsort Nawalnys oder zu seinen weiteren Plänen wollte Seibert sich nicht äußern. «Dafür bin ich nicht zuständig.»

Nawalny schrieb, dass er sich selbst nicht mehr erkannt habe, als er nach wochenlangem Koma zum ersten Mal in den Spiegel blickte. Jetzt müsse er sein Leben wieder normalisieren, schrieb er weiter. «Das Gehirn will einige Bewegungen einfach nicht machen.» Es gelinge ihm noch nicht, einen Ball zu werfen oder mit der Hand zu schreiben. Er werde aber wieder regelmäßig in den sozialen Medien aktiv sein, hieß es. Er dankte abermals den deutschen Ärzten für ihre Bemühungen. «Sie haben unglaubliche Arbeit geleistet.»

Die behandelnden Ärzte in Berlin zeigten sich optimistisch, dass Nawalny sich weiter gut erholen könnte. Sie halten «auf Grund des bisherigen Verlaufs und des aktuellen Zustandes des Patienten eine vollständige Genesung für möglich», erklärte die Klinik. «Eventuelle Langzeitfolgen der schweren Vergiftung können aber erst im weiteren Verlauf beurteilt werden.» Nawalny hatte nach Klinikangaben 24 Tage auf einer Intensivstation gelegen.

Als sich Nawalnys Zustand in den vergangenen Wochen besserte, veröffentlichte er gemeinsam mit seiner Familie immer wieder Blogbeiträge. Seinen Weg der Genesung hatte er mit mehreren Instagram-Fotos dokumentiert - zunächst aus dem Krankenbett, dann vom Balkon der Charité und zuletzt aus einem Park.

Die Untersuchungen in dem Fall führen zu erheblichen Streitigkeiten zwischen Berlin und Moskau. Deutschland fordert Russland zur Aufklärung des Verbrechens auf. Russland verlangt bisher erfolglos die Herausgabe der Laborbefunde. Zuletzt gab es Berichte, dass Putin in einem Gespräch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron behauptet habe, Nawalny habe sich möglicherweise selbst vergiftet. Das wies der Kremlkritiker als absolut lächerlich zurück. Russlands Botschafter in Deutschland warnte im dem Fall vor Schuldzuweisungen gegen sein Land. Es sei künstlich eine «antirussische Hysterie» entfacht worden, sagte Sergej Netschajew der «Berliner Zeitung» (Mittwoch).

Nawalny dankte bereits in einer am Samstag veröffentlichten Nachricht den «brillanten Ärzten» der Klinik. Noch vor kurzem aber habe er nicht einmal Menschen erkannt und nicht begriffen, wie das Reden funktioniere. «Das hat mich zur Verzweiflung getrieben, weil ich ja im Grunde schon verstanden habe, was der Doktor will, aber ich wusste nicht, woher ich die Worte nehmen soll.» Nawalny wies dabei auch darauf hin, dass es noch viele Probleme zu lösen gebe. Das Telefon fühle sich in der Hand an wie ein Stein. «Und sich selbst Wasser einzuschenken, ist eine richtige Attraktion.»

Nawalny: Ein noch gefährlicher Gegner für Putin

Ulf Mauder (dpa)

MOSKAU: Einen Monat nach dem Giftanschlag ist Russlands bekanntester Kremlgegner Nawalny raus aus der Charité. Der 44-Jährige macht Fortschritte. Und nach seiner Rückkehr in Russland könnte er für Kremlchef Putin so gefährlich werden wie nie zuvor.

Noch machen Kopf und Hände nicht immer das, was Russlands prominentester Oppositionspolitiker Alexej Nawalny gern hätte. Aber einen Monat nach dem international verurteilten Giftanschlag auf ihn, macht der 44-Jährige nun schon solche Fortschritte, dass er sich täglich zu Wort meldet. Zuerst zeigt er sichtlich geschwächt im Krankenbett mit seiner Familie, dann dankt er auf eine Treppe stehend den «brillanten Ärzten» der Charité, die ihn ins Leben zurückgebracht hätten. Und nun sitzt er schon auf einer Parkbank und auf dem Weg in die Rehabilitation. Geplant sind volle Genesung und dann die Rückkehr nach Russland - und der frische politische Kampf gegen das System von Kremlchef Wladimir Putin.

Der Giftanschlag habe Nawalny einen «neuen Status» als Politiker verschafft, meint die russische Politologin Tatjana Stanowaja. Sie rechnet damit, dass die Führung in Moskau noch härter gegen die Opposition kämpfen werde - mit Strafverfahren, Propaganda-Kampagnen und Einschüchterung. Alles was Nawalny künftig tue, werde auch innenpolitische Folgen haben - etwa für die Kaderpolitik, sagt sie. Der Anti-Korruptions-Kämpfer und sein Team, die immer wieder Schmiergeldskandale in den Machtstrukturen aufdecken, sei für den Kreml innerhalb Russlands viel gefährlicher als im Ausland.

Nawalnys Team hat stets deutlich gemacht, dass Nawalny natürlich nach Moskau zurückkehren werde. Angebote eines Asyls im Westen gibt es zwar genug. Aber der Politiker ist bekannt für seine kämpferische Haltung. Er hat sich auch nach früheren Anschlägen oder strafrechtlicher Verfolgung durch die Behörden nie kleinkriegen lassen. Noch ist er nach Angaben seiner Sprecherin in Deutschland. Doch obwohl es zwischen Deutschland und Russland noch immer keinen regulären Flugverkehr wegen der Corona-Pandemie gibt, werden immer wieder Sonderflüge organisiert. Einer raschen Rückkehr steht demnach nichts im Wege.

Für die russische Führung ist der Fall längst Ärgernis Nummer eins auf internationaler Bühne. Das russische Außenministerium in Moskau weist auch am Mittwoch wieder zurück, dass Nawalny mit dem als Kampfstoff laut Chemiewaffenverbot geächteten Nervengift getötet werden sollte. Drei westliche Labore, darunter eins der Bundeswehr, haben den Kampfstoff nachgewiesen. Doch Russland beißt sich mit seinen Forderungen nach Vorlage von Beweisen an den deutschen Behörden die Zähne aus. Deshalb, so der russische Botschafter Sergej Netschajew in der «Berliner Zeitung», gebe es auch in Russland keine Ermittlungen. Er fordert Deutschland zu einer Zusammenarbeit in dem Fall auf.

Das Team von Nawalny dagegen hat seit Wochen keine Zweifel daran, dass der Kreml selbst die Verantwortung für den Anschlag trage. Schon deshalb habe Russland kein Interesse an einer Aufklärung des Verbrechens, heißt es. Kremlsprecher Dmitri Peskow dreht den Spieß sogar um und wirft den Mitarbeitern des «Patienten», wie er Nawalny nur nennt, vor, selbst alle möglichen Spuren beseitigt zu haben. Die Kremlpropaganda dreht schon seit Wochen den Kriminalfall so hin, dass deutsche oder westliche Geheimdienstler womöglich selbst Nawalny vergiftet hätten. Und das Motiv gibt es noch dazu: Es gehe dem Westen am Ende immer nur darum, das Riesenreich etwa mit Sanktionen zu belegen und so weiter zu schwächen.

Es sind altbekannte Reflexe, die stets auftauchen, wenn Kremlgegner Anschlägen zum Opfer fallen. Und Putins Sprecher wird nie müde zu behaupten, dass die Fälle Putin gar nicht nützten und der Kreml nur Nachteile habe. Seine Macht jedenfalls hat Putin nach dem Tod vieler seiner Gegner, darunter etwa der Oppositionsführer und frühere Vize-Regierungschef Boris Nemzow, stets ausbauen können - auch, weil es kaum noch jemanden gibt, der es mit ihm aufnimmt.

Die Politologin Stanowaja meint nun auch in einem Eintrag bei Telegram, dass sich der Kreml inzwischen eigentlich selbst überführt habe - nicht nur wegen ständig neuer Versionen, die traditionell Zweifel streuen sollten in den Köpfen der Menschen. Sie kommentiert wie viele in diesen Tagen einen Artikel der französischen Zeitung «Le Monde» über ein Telefonat Putins mit seinem Pariser Kollegen Emmanuel Macron. Putin soll dort gesagt haben, dass Nawalny sich wohl selbst vergiftet habe, um seine Stellung in der Politik aufzuwerten.

Unklar ist, ob die Gesprächsnotizen so stimmen. Aber dem Ex-Geheimdienstchef Putin werden solche Äußerungen seit langem zugetraut. Nach einer Analyse Stanowajas hat Putin damit nicht nur den Fakt der Vergiftung selbst anerkannt. Mit der im Artikel überlieferten Bemerkung des früheren sowjetischen KGB-Offiziers, dass das Nervengift Nowitschok aus kommunistischen Zeiten doch im Grunde heute jeder haben könne, habe Putin zudem den Namen des Kampfstoffs bestätigt.

«Putin weiß, wer ihn vergiftet hat», meint Stanowaja nicht zuletzt mit Blick auf Peskows Äußerungen, dass Putin sich nicht über den Fall informieren lasse. Putin brauche keine Informationen, weil er alle habe, liest Stanowaja in den Worten. Und auch Nawalny meldet sich mit seinem typisch bissigen Humor mit Blick auf den Artikel zu Wort. Ganz klar, habe er das Gift selbst gebraut in der Küche, weil er sich selbst habe umbringen wollen, um Russland zu schaden. Aber diese Provokation sei nun einmal gescheitert. Nawalny lebt und will bald den Kampf gegen Putin in Moskau wieder aufnehmen.