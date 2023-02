Nawalny fordert Abzug aus Ukraine und Aufklärung von Kriegsverbrechen

MOSKAU: Der inhaftierte Kremlgegner Alexej Nawalny hat den Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine sowie eine unabhängige Untersuchung von Kriegsverbrechen und die Anerkennung der Grenzen der Ukraine von 1991 gefordert - also inklusive der bereits 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim. In der Vergangenheit war Nawalny unter anderem von ukrainischen Aktivisten teils dafür kritisiert worden, dass er in ihren Augen die Einverleibung der Krim nicht klar genug verurteilte.

«Den Krieg fortzusetzen, ist nur hysterische Ohnmacht, ihn zu beenden, ein starker Schritt», ließ Nawalny nun kurz vor dem ersten Jahrestag der russischen Invasion auf Twitter mitteilen. Dazu veröffentlichte das Team des im Straflager festgehaltenen Oppositionellen am Montag 15 Thesen.

Der russische Präsident Wladimir Putin habe «unter lächerlichen Vorwänden einen ungerechten Angriffskrieg gegen die Ukraine entfesselt», heißt es dort unter anderem. Die «wahren Gründe» für den Krieg seien die politischen und wirtschaftlichen Probleme Russlands, Putins Wunsch, um jeden Preis an der Macht zu bleiben, sowie seine «Besessenheit von seinem eigenen historischen Erbe».

Die Kombination aus «aggressiver Kriegsführung, Korruption, unfähigen Generälen, schwacher Wirtschaft sowie Heldentum und hoher Motivation der Verteidiger» könne aber nur zu einer Niederlage führen, meinte Nawalny.

Russland müsse die Ukraine in Ruhe lassen und ihr erlauben, sich so zu entwickeln, wie es ihre Bevölkerung wünsche, forderte Nawalny. Nach Beendigung des Krieges müsse die Ukraine entschädigt werden - was nur mit einem Machtwechsel in Russland und dem Ende des Krieges möglich sei. Dazu müssten das «Putin-Regime und seine Diktatur abgeschafft» und eine parlamentarische Republik errichtet werden.

Russland sollte ein Teil Europas sein und den «europäischen Weg der Entwicklung» gehen, betonte Nawalny. «Wir haben keine andere Wahl, und wir brauchen auch keine.» Nawalny war nach einem Giftanschlag zur Behandlung in Deutschland gewesen und 2021 nach Moskau zurückgekehrt. Seitdem sitzt er in einem Straflager. International gilt er als politischer Gefangener.