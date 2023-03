Von: Björn Jahner | 07.03.23

Foto: National News Bureau Of Thailand

SATUN: Thailands stellvertretender Premierminister Prawit Wongsuwan besuchte kürzlich Satun und informierte sich über die Fortschritte verschiedener Projekte zur Förderung der Entwicklung in den südlichen Grenzprovinzen. Er befürwortete auch die Entwicklung der Insel Adang in Satun zu einem Naturtourismusziel von Weltrang und versprach den Fischern Hilfe, die von einem kürzlich erlassenen Fischereiverbot in einem Nationalpark betroffen sind.

Während seines Besuchs nahm der Vizepremier an einem Treffen mit dem Strategieausschuss für die Entwicklung der südlichen Grenzprovinzen teil. Anschließend besuchte er einen Stand, an dem die Aufzucht von Legehennen im Rahmen des KKU-1-Programms zur Förderung einer umfassenden Geflügelzucht vorgestellt wurde.

Das Programm zielt darauf ab, die Viehwirtschaft in den südlichen Grenzprovinzen im Einklang mit der Initiative für den Halal-Wirtschaftskorridor der südlichen Grenzprovinzen 2023 bis 2027 zu fördern. Darüber hinaus soll das Programm sicherstellen, dass die Versorgung mit Halal-Viehzuchtprodukten weiterhin der Nachfrage entspricht und verschiedene internationale Standards erfüllt.

Das Programm wird vom Verwaltungszentrum der südlichen Grenzprovinzen in Zusammenarbeit mit mehreren Partnern durchgeführt, darunter das Landwirtschaftsministerium, die Prince of Songkla University, die Khon Kaen University und der Zentrale Islamische Rat von Thailand.

Der Strategieausschuss befasste sich mit neun Tagesordnungspunkten, von denen der erste die Gründung der Universität Satun bis zum Jahr 2029 betrifft. Weitere Themen waren die Entwicklung der Insel Adang zu einem bedeutenden Ziel für den Naturtourismus, der beschleunigte Bau einer Straße, die das neue Zollgebäude von Sadao mit dem malaysischen Grenzübergang Bukit Kayu Hitam verbindet, und der Erlass von Vorschriften für die Wiedereingliederung der von den Unruhen im tiefen Süden betroffenen Einwohner.