Von: Björn Jahner | 30.10.23

CHIANG RAI: Ein sensationeller Fund erregt derzeit die Aufmerksamkeit in sozialen Netzwerken. Eine Naturperle mit einem Gewicht von drei Karat wurde kürzlich in einer Flussmuschel in der Provinz Chiang Rai im thailändischen Norden entdeckt und hat sich nun als echt erwiesen.

Sethapong Sivavong, ein 45-jähriger Mann aus Buasali, Mae Lao, auch bekannt als Principal Deaw, und stellvertretender Vorsitzender des Rajpracha Sports Club, fand 1-Zentimeter-Perle in einer Flussmuschel. Die Perle wurde daraufhin zur gründlichen Untersuchung an das renommierte Chiang Mai Gem Testing Laboratory (CGT LAB) geschickt.

Das CGT-Institut bestätigte nach eingehender Prüfung, dass es sich bei der Perle tatsächlich um ein seltenes Naturprodukt handelt. Diese weiße und strahlende Perle, die das Licht deutlich reflektiert und ein Gewicht von etwa 3,084 Karat aufweist, erhielt eine offizielle Bestätigung ihrer Echtheit in Form eines Zertifikats.

Gefragt nach dem Wert der Perle, erklärte Sethapong, dass sie schlichtweg unbezahlbar sei und nicht zum Verkauf stehe. Aufgrund ihrer Seltenheit plant er, die Perle als Glücksbringer für sich und seine Familie zu behalten.