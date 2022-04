Von: Björn Jahner | 28.04.22

Foto: The Nation

PHITSANULOK: Der beliebte Phu-Hin-Rong-Kla-Nationalpark (Karte) in der Provinz Phitsanulok in der unteren Nord- bzw. der nördlichen Zentralregion von Thailand wird für zwei Monate – vom 1. Mai bis zum 30. Juni 2022 – zur Regenerierung der Naturressourcen des Parks für Besucher geschlossen.

Nationalparkleiter Suthon Wiangdao erklärte am Donnerstag der Presse, dass aufgrund der Regenzeit in den nächsten zwei Monaten ohnehin nur wenige Touristen den Park besuchen würden, weshalb der Zeitpunkt der Schließung des Parks für Tagesbesucher und Camper zur Erholung der Natur gut gewählt sei.

„Touristen können den Park ab dem 1. Juli 2022 wieder besuchen, wenn der Regenwald sich nach seiner verdienten Verschnaufpause in perfektem Zustand präsentiert“, fügte er hinzu.

Der 307 Quadratkilometer große Gebirgspark liegt etwa 130 Kilometer vom Stadtzentrum Phitsanuloks entfernt und erstreckt sich in östliche Richtung bis in die Provinzen Loei und Phetchabun, knapp 40 Kilometer von der laotischen Grenze entfernt.

Die Waldgebiete des Parks beheimaten mehrere seltene Wildtierarten, darunter Leoparden, Leopardenkatzen, Asiatische Schwarzbären, Asiatische Goldkatzen, Dachse, Serows und Muntjaks sowie mehr als 200 Vogelarten.

Der Park Phu-Hin-Rong-Kla-Nationalpark ist auch von historischer Bedeutung. In den Jahren 1968 bis 1972 war das Gebiet Schauplatz erbitterter Kämpfe zwischen kommunistischen Aufständischen und den königlichen thailändischen Streitkräften, die mit Hilfe der in dem Gebiet ansässigen Hmong in der Kapitulation der Aufständischen endeten.