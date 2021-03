Natur erleben

Von: Tourism Authority of Thailand | 21.03.21

THAILAND: Viele Reisende kommen nach Thailand, um die Natur zu entdecken und sich hier zu erholen. Das kann man in unzähligen Gegenden Thailands tun, angefangen bei den rauen Bergen im hohen Norden, bis hin zu den Küstenlinien im Süden des Landes.

Die exzellenten geographischen und klimatischen Bedingungen bescheren Thailand eine sowohl einzigartige als auch vielfältige Pflanzen- und Tierwelt. Egal ob Sie sich am Ende für einen Nationalpark, die Berglandschaft Nordthailands oder die maritime Küstenlandschaft im Süden entscheiden, Sie werden mit Sicherheit von der atemberaubenden Natur des Landes beeindruckt sein.

Monsun- und Regenwälder

Auch wenn ein Teil der Fläche Thailands im Laufe der Jahrhunderte zu landwirtschaftlicher Nutzfläche umgewandelt wurde, bedeckt natürlicher Wald noch ungefähr 25 Prozent des Landes. Das Waldland besteht größtenteils aus Monsun- und Regenwäldern, die durch die anfallende Niederschlagsmenge unterschieden werden. Außerdem bestehen Monsunwälder typischerweise aus laubwechselnden oder Hartholzbäumen, die ihre Blätter während der trockenen Jahreszeit abschütteln. Die Regenwaldzonen werden größtenteils mit immergrünen Bäumen wie Bambus, Kokospalmen und Bananenbäumen bedeckt, die überall im Land zu finden sind. In den Küstentiefländern sind Mangrovenbäume und Rattan im Überfluss vorhanden. Thailand ist auch für seine Vielfalt an exotischen Früchten und Blumen berühmt, am meis­ten für seine wunderschönen Orchideen, die insgesamt in mehr als 27.000 verschiedenen Varianten vorkommen.

Tiere so tropisch wie das Land

Thailand verfügt über eine große Vielfalt einheimischer Tierarten. Am bekanntesten unter ihnen ist sicherlich der Elefant, das Nationaltier Thailands. Aktuell leben rund 1.000 Elefanten in freier Wildbahn größtenteils in den Nationalparks des Landes. Andere größere Säugetiere sind Tiger, Leoparden, Malaienbären, Sambarhirsche, Tapire und Zibetkatzen. Auch Gibbons und viele andere Affenarten sind in Thailand heimisch. Ansehnliche Reptilien wie Krokodile, Warane und sogar Kobras zählen ebenfalls zur Fauna Thailands. Vor den Küsten Thailands tummeln sich exotische Fische in allen Formen und Farben und sogar seltene Arten wie Walhaie oder Lederschildkröten. Besonders artenreich ist die thailändische Vogelwelt mit mehr als 900 verschiedenen Gattungen; zu den spektakulärsten gehören sicherlich die beeindruckenden Nashornvögel.

Monsun- und Regenwälder unterscheiden sich durch die anfallende Niederschlagsmenge und ihren Baumbestand. Foto: Warren / Adobe Stock

Zwei Naturschutzgebiete Thailands wurden mit dem Status Weltnaturerbe der UNESCO ausgezeichnet, der die herausragende Bedeutung dieser Gebiete für die Natur unterstreicht.

Das größte Weltnaturerbe

Die beiden aneinander angrenzenden Wildschutzgebiete Thung Yai Naresuan und Huai Kha Khaeng bilden zusammen das größte Naturschutzgebiet Thailands. Es erstreckt sich über die drei Provinzen Kanchanaburi, Uthai Thani und Tak auf rund 6.200 qkm entlang der burmesischen Grenze im Westen des Königreichs. Bereits im Jahre 1991 wurde das Gebiet, das seit 1974 unter Naturschutz steht, von der UNESCO als Weltnaturerbe anerkannt. In dem Gebiet leben unter anderem Tiger, Leoparden, Asiatische Wildhunde, Elefanten, Seraue und wilde Wasserbüffel. Auf dem geschützten Gebiet gibt es außerdem einige Dörfer der Karen, einer ethnischen Minderheit, die dort schon seit hunderten von Jahren im Einklang mit der Natur leben. Da es sich um ein streng geschütztes Gebiet handelt, ist das gesamte Areal nur sehr begrenzt für Besucher zugänglich.

Das jüngste Naturerbe

Der Waldkomplex Dong Phaya Yen - Khao Yai ist die jüngste Weltnaturerbestätte Thailands und wurde 2005 von der UNESCO in die Liste aufgenommen. Das Gebiet setzt sich aus der Bergkette Dong Phaya Yen und einem Teil des Khao-Yao-Nationalparks zusammen und erstreckt sich über die Provinzen Saraburi, Nakhon Nayok, Nakhon Ratchasima, Prachinburi, Sa Kaeo und Buriram. In dem 6.150 qkm großen Gebiet leben über 100 Säugetierarten, darunter Elefanten, Tiger, Leoparden und Sunda-Ochsen, rund 200 Amphibiengattungen und fast 400 verschiedene Vogelarten. Viele dieser Tierarten sind gefährdet oder sogar vom Aussterben bedroht. In den Bereichen des Khao Yai Nationalparks ist das Gebiet für Besucher zugänglich und es stehen viele ausgeschilderte Wanderwege und Entde­ckungspfade zur Verfügung.