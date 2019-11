SIGONELLA/BRÜSSEL (dpa) - Die Nato hat die erste von fünf neuen Aufklärungsdrohnen erhalten. Das knapp 15 Meter lange unbemannte Luftfahrzeug des US-Herstellers Northrop Grumman landete am Donnerstag nach rund 22 Stunden Flugzeit auf dem sizilianischen Militärflugplatz Sigonella (Italien). Dort werden die Nato-Drohnen ihre Heimatbasis haben.

Nach Angaben der Bundesregierung wurden die Beschaffungskosten für die Drohnen zuletzt auf rund 1,3 Milliarden Euro beziffert. Deutschland trägt einen Anteil von rund einem Drittel und will zudem mehr als 132 Bundeswehrsoldaten für die sogenannte «Nato AGS Force» bereitstellen. Von ihnen sollen 122 in Sigonella stationiert werden.

Die unbewaffneten Drohnen basieren auf der amerikanischen Block 40 Global Hawk, wurden aber speziell an die Anforderungen des transatlantischen Militärbündnisses angepasst. Sie können in einer Höhe von bis zu 18,3 Kilometern fliegen und mehr als 32 Stunden am Stück in der Luft bleiben. Das erste Modell soll vom kommenden Jahr an für die ersten Einsätze genutzt werden können. Denkbar wären zum Beispiel Flüge über Afghanistan, wo die Nato afghanische Sicherheitskräfte ausbildet, die immer wieder Ziel von Angriffen werden.