Bundeswehr mit eigener IT-Infrastruktur bei Großmanöver in Litauen

NEMENCINE: Sicher kommunizieren im Einsatz ist für Soldaten äußerst wichtig. Für eine Übung in Litauen hat die Bundeswehr deshalb ihre eigene IT-Infrastruktur und andere Technik mitgebracht.

Für die mehrmonatige Militärübung «Quadriga 2024» hat die Bundeswehr nicht nur Tausende Soldaten nach Litauen verlegt, sondern auch ihre eigene IT-Infrastruktur. «Informationen vom, über und auf dem Schlachtfeld sind von entscheidender Bedeutung. Wir stellen deshalb die IT-Dienste und die Infrastruktur bereit, um den Soldaten die Möglichkeit zu geben, im Gefecht gesichert miteinander zu kommunizieren und den militärischen Kommandeur durch Bereitstellen etwa von Aufklärungsergebnissen bei der Führung des Verbands zu unterstützen», sagte ein Bundeswehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur auf dem litauischen Militärstützpunkt Nemencine.

Unter Tarnnetzen geschützt stehen auf dem gut 20 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Vilnius gelegenen Armeegelände mobile verlege- und netzwerkfähige IT-Systeme, dezentrale Server und Systeme zur Herstellung von Satellitenverbindungen, die in Litauen für die Übung binnen weniger Tage aufgebaut und eingerichtet worden sind. Dazu traf im April über den See- und Landweg eine Einheit des Informationstechnikbataillons 381 aus Storkow in Brandenburg in dem Nato-Partnerland ein. Rund 120 Soldaten stellen über drei Standorte verteilt Systeme zur Kommunikation, Informationsversorgung und Datenübertragung zur Verfügung - dezentral vor Ort und sicher angebunden an die Bundeswehr-Systeme in Deutschland.

Die mitgebrachte IT-Technik ermöglicht bei der Übung auch den Einsatz von neu eingeführten 3D-Lagekarten («Augmented Common Operational Picture»), die bessere Eindrücke von der Beschaffenheit des Gefechtsfeldes erlauben. Deutsche und litauische Truppen üben zudem gemeinsam die Radaraufklärung mit einem Transportpanzer vom Typ Fuchs samt einer ausfahrbaren Mastanlage. Andere Fahrzeuge bieten durch gezielte Störungen von Frequenzen Schutz vor Drohnen.

«Wir sehen, dass diese Aufklärungsfähigkeiten, aber auch die Störfähigkeiten dringend benötigt werden», sagte der Bundeswehrsprecher auch mit Blick auf die Erfahrungen der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland. Elektronische Kriegsführung sei ein «wichtiger Punkt». Dies zeige sich auch daran, dass die Truppe für den Cyber- und Informationsraum kürzlich zu einer der vier Teilstreitkräfte der Bundeswehr gemacht wurde.

Die Übung «Quadriga» ist Teil der derzeit laufenden Nato-Verteidigungsübung «Steadfast Defender» (etwa: «Standhafter Verteidiger»). Insgesamt mobilisiert das Bündnis über mehrere Monate hinweg rund 90.000 Soldaten, die die Alarmierung, das Verlegen großer Truppenteile und die Abwehr eines Angreifers üben. Deutschland beteiligt sich daran mit 12.000 Soldaten.