Von: Björn Jahner | 20.12.22

BANGKOK: Das thailändische Nationaltheater lädt sein Publikum zur letzten und wahrscheinlich besten Aufführung der letzten Jahre ein, bevor es für dreijährige Renovierungsarbeiten geschlossen wird.

Die finalen Shows am Samstag, 7. Januar und Sonntag, 8. Januar 2023 beinhalten sowohl Khon-Maskentanz, „Krai Thong“-Volksspiele als auch Livemusik. Karten sind ab sofort im thailändischen Nationaltheater in Bangkok erhältlich, ebenso online unter Ntt.finearts.go.th. Es wird erwartet, dass die Eintrittskarten schnell ausverkauft sein werden.

Das Thai National Theater befindet sich an der Ecke der Na Phra That- und der Rachini-Allee. Es teilt sich das Gelände des Front Palace mit dem Nationalmuseum Bangkok. Es ist dank seines zeitgenössischen thailändischen Designs eine Augenweide und vor allem für traditionelle thailändische Darstellungskunst bekannt – insbesondere für den traditionellen Khon-Maskentanz. Nach Angaben des thailändischen Ministeriums für Schöne Künste, der für das Theater zuständigen Regierungsbehörde, muss das Nationaltheater nach fast 60 Jahren, in denen es dem Publikum ein hohes Maß an Dramatik geboten hat, umfassend renoviert werden.

„Das thailändische Nationaltheater muss in großem Umfang saniert werden, um die Bühne zu verstärken, einen Bühnenaufzug zu installieren und die elektrischen und elektronischen Systeme zu erneuern“, informierte Phnombootra Chandrajoti, Generaldirektor des Fine Arts Department (FAD). „Außerdem werden ein zentrales Steuerungssystem für den Theaterbetrieb sowie ein ausgeklügeltes Beleuchtungs-, Audio- und Multimediasystem installiert, um das Thailändische Nationaltheater auf den hohen Standard eines Zentrums für darstellende Kunst zu entwickeln.“

Auf den beiden Abschlussveranstaltungen am 7. und 8. Januar 2023 werden der klassische Khon-Maskentanz und das Drama „Krai Thong“ aufgeführt, mit denen das Theater garantiert „Standing Ovation“ erzielen wird.

Der Khon-Maskentanz, der von der UNESCO zum Kulturerbe der Menschheit erklärt wurde, ist eine königliche Hofkunstaufführung, die das Abenteuer von Rama, dem Helden des Ramayana und einer Inkarnation von Vishnu, erzählt, der um seine Frau kämpft und der Welt Ordnung und Gerechtigkeit bringt. Die Aufführung wird das Publikum mit erstaunlichen Masken, aufwendigen Kostümen, traditioneller Musik und Tanz begeistern.

Das Stück „Krai Thong“ basiert auf einem beliebten Volksmärchen, das die Geschichte des Krokodiljägers, eines einfachen Mannes, und einer Romanze zwischen dem Krokodilmeister und der Tochter eines Händlers erzählt. Im Gegensatz zu den Abenteuern von Khon und Rama fesselt „Krai Thong“ das Publikum mit einer hohen Dramatik, in deren Mittelpunkt Männer stehen, die um Frauen kämpfen, mit Farce, schwarzer Magie, Romantik und vielem mehr.

Die erste Runde der Aufführungen findet am Samstag, 7. Januar 2023 statt, dem Geburtstag von König Pinklao, dem Herrscher des Front Palace. Die zweite Vorstellung am Sonntag, 8. Januar 2023 wurde aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach weiteren Vorstellungen und Eintrittskarten hinzugefügt.

Abgerundet werden die beiden finalen Shows im Januar mit Livemusik und einer Ausstellung des thailändischen Nationaltheaters.

Eintrittskarten kosten 200, 150 sowie 100 Baht und sind im Thailändischen Nationaltheater neben dem öffentlichen Platz Sanam Luang sowie im Online-Vorverkauf erhältlich.