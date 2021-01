Varawut Silpa-archa, Minister für natürliche Ressourcen und Umwelt. Foto: The Nation

BANGKOK: Der Minister für natürliche Ressourcen und Umwelt, Varawut Silpa-archa, ordnete am Montag an, dass die Besucherzahlen in den Nationalparks landesweit um 40 bis 50 Prozent gesenkt werden müssen, um die Covid-19-Kontrolle zu gewährleisten.

Der Schritt folgt auf die Nachricht, dass ein Besucher des Berges Phu Tub Boek im Nationalpark Phu Hin Rong Kla in Phetchabun positiv auf Covid-19 getestet wurde. Die Nationalparks könnten geöffnet bleiben, sagte Varawut, aber ihre Leitung müsse Eindämmungsmaßnahmen in Übereinstimmung mit der Schwere des Ausbruchs in ihrem Gebiet durchführen. „Wir haben die Chefs der Nationalparks angewiesen, den Anweisungen der Provinzgouverneure zu folgen und Bereiche wie Toiletten und belebte Plätze zu desinfizieren. Wir haben sie auch angewiesen, die Menschen um Kooperation bei der sozialen Distanzierung zu bitten“, sagte Varawut.