Von: Björn Jahner | 04.07.21

HUA HIN: Der 85 Kilometer südwestlich von Hua Hin gelegene Kui-Buri-Nationalpark hat seine Corona-Pause beendet und empfängt ab sofort wieder Besucher, die das 969 Quadratkilometer große Reservoir besuchen möchten, zum Beispiel, um die im Park beheimateten wilden Elefantenherden und Gaure vom Aussichtspunkt in Pong Salad Dai aus zu beobachten.

Zutritt zum Park erhalten jedoch nur Besucher, die vollständig gegen Covid-19 geimpft sind (in der Regel je nach Hersteller zwei Injektionen). Ausländer werden von der Redaktion des Magazins DER FARANG darauf hingewiesen, dass im Kui-Buri-Nationalpark eine duale Preispolitik praktiziert wird: So beträgt der Eintrittspreis für thailändische Erwachsene 40 Baht und für thailändische Kinder 20 Baht, während ausländische Erwachsene 200 Baht und ausländische Kinder 100 Baht Eintritt berappen müssen. Gegenüber der Presse betonten die Parkbeamten, dass sie hoffen, dass das duale Preissystem zuguns­ten der Belebung des Tourismus in dem Naturparadies so schnell wie möglich abgeschafft wird. Eine diesbezügliche Entscheidung soll noch im Juli erfolgen.



Der Kui-Buri-Nationalpark beherbergt mehr als 300 wilde Elefanten und mindestens 250 Gaure, die in separaten Herden leben. Der beste Ort zur Beobachtung der Wildtiere des Parks ist der Aussichtspunkt Pong Salad Dai, der täglich von 14.00 bis 17.30 Uhr geöffnet ist. Besuchertickets können täglich bis 16.00 Uhr an der Kasse des Nationalparks gelöst werden.