Von: Redaktion DER FARANG | 27.07.21

PRACHUAP KHIRI KHAN: Die NESCO hat den Waldkomplex Kaeng Krachan in Westthailand in die Welterbeliste aufgenommen.

Das Welterbekomitee stimmte auf seiner 44. Sitzung in China, die im Rahmen einer Telekonferenz von Vertretern aus 21 Ländern abgehalten wurde, mit 12:9 Stimmen für die Aufnahme des Waldkomplexes in den Provinzen Ratchaburi, Phetchaburi und Prachuap Khiri Khan in die Liste.

Die Entscheidung wurde mit großer Aufmerksamkeit verfolgt von den Bewohnern der Bang Kloi Karen, die dort seit mindestens 1912 leben. Die Behörden haben versucht, die Dorfbewohner an einen anderen Ort umzusiedeln, aber sie haben sich geweigert.

Der Minister für natürliche Ressourcen und Umwelt, Varawut Silpa-archa, sagte nach der Abstimmung am Montag, dass die Entscheidung ein Geschenk an die Thais sei. Thailand hatte die Listung zweimal beantragt. Im Jahr 2019 wurde es vom Komitee aufgefordert, sich zunächst mit den Menschenrechtsverletzungen zu befassen.

Noch vor der UNESCO-Entscheidung am Montag wandte sich das Netzwerk „Save Bang Kloi" an das Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt in Bangkok. Bei der Demonstration unter dem Motto „Welterbe, Bluterbe" wurde eine Erklärung gegen die Aufnahme in die Liste verlesen und auf mindestens zwei Todesfälle unter Aktivisten hingewiesen. Anschließend warfen die Demonstrationen rote Farbe auf das Namensschild des Ministeriums.

Der Karen-Rechtsaktivist Porlajee „Billy" Rakchongcharoen, ein Enkel von Kor Ee, einem ehemaligen spirituellen Führer der Dorfbewohner von Bang Kloi, und Tatklom Ob-om, ein ehemaliger Kandidat der Partei Pheu Thai, starben, als sie sich gegen die Umsiedlung der Dorfbewohner einsetzten. Zum Tod von Tatklom gab es bisher keine Fortschritte. Im Fall „Billy“ läuft der Prozess. Chaiwat Limlikit-aksorn, ein ehemaliger Chef des Nationalparks Kaeng Krachan in den Jahren 2008 bis 2014, gilt als einer der Verdächtigen.