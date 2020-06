Nationalpark-Besucher müssen Reservierung vornehmen

Der Wasserfall Chet Sao Noi im Namtok-Chet-Sao-Noi-Nationalpark in der Provinz Saraburi ist ein beliebtes Ziel von Wochenendausflüglern aus Bangkok. Foto: Tourism Authority Of Thailand

BANGKOK: Besucher von Nationalparks müssen künftig eine Reservierung vornehmen. Die Parks sollen nach der zweimonatigen Schließung noch vor Ende des Monats eröffnet werden.

„Online-Reservierungen werden aus gesundheitlichen Gründen erforderlich sein", sagte Umweltminister Varawut Silpa-archa. Besucher könnten nicht mehr einfach die Parks aufsuchen. Das Department of National Parks (DNP) werde ein ausgeklügeltes Reservierungssystem verwenden, um die Anzahl der Parkbesucher zu kontrollieren. Das DNP werde von den Besuchern auch verlangen, sich über die mobile Anwendung „Thai Chana" einzuchecken. Das Reservierungssystem werde wahrscheinlich so lange eingeführt, bis die Covid-19-Pandemie unter Kontrolle sei. Die zweimonatige Sperrung während der Covid-19-Krise habe der Ökologie in den Nationalparks Zeit gegeben, sich zu erholen, betonte Varawut.