Von: Björn Jahner | 22.12.22

BANGKOK: Das Amt für Schöne Künste macht der Bevölkerung ein Neujahrsgeschenk: Vom 30. Dezember 2022 bis zum 2. Januar 2023 ist der Eintritt in die Nationalmuseen und historischen Parks im ganzen Königreich frei, teilte das Ministerium mit.

Dazu gehört u.a. die Ausstellung alter Goldornamente aus der Ayutthaya-Periode im Chao Sam Phraya National Museum in Ayutthaya, die am 30. Dezember 2022 eröffnet wird, so das Ministerium.

In Bangkok wird die Ausstellung des glücksverheißenden Buddha-Bildes (Phra Buddha Sihing) des Vorderen Palastes im Nationalmuseum am 28. Dezember 2022 eröffnet. Neun weitere Buddha-Bildnisse werden ebenfalls in der Ausstellung zu sehen sein, so das Ministerium. Sie wird täglich von 09.00 bis 16.00 Uhr geöffnet sein.

Das Amt für Schöne Künste wird am 25. Dezember 2022 von 17.30 bis 19.30 Uhr auf dem Gelände des Nationalmuseums Bangkok eine kostenlose Khon-Vorführung aus der Ramayana-Geschichte unter freiem Himmel veranstalten. Der Eintritt ist ebenfalls frei.

Vom 30. Dezember 2022 bis zum 2. Januar 2023 veranstaltet das Nationalmuseum Bangkok von 16.00 bis 20.00 Uhr „Night @ Museum“-Aktivitäten.

Dazu gehören Kochshows und der Verkauf von vergünstigten Büchern über Kunst und kulturelle Themen.

Die nächtlichen Aktivitäten sollen die Schönheit der antiken Architektur des Vorderen Palastes bei Nacht zeigen, so das Ministerium.

Am 22. Dezember 2022 veranstaltet die thailändische Nationalbibliothek in Bangkok ein Seminar darüber, wie man im neuen Jahr glücklich sein kann. An diesem Tag beginnt auch eine Ausstellung über die Neujahrsfeiern in Thailand, die bis zum 22. April 2023 zu sehen sein wird.