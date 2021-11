Nasser Start für ansonsten „trockenes“ Musikfestival

Mit einer ca. einstündigen Unterbrechung wegen eines kräftigen Wolkenbruchs feierte das Pattaya Music Festival am Freitag sein Comeback in Zeiten der Pandemie. Fotos: Jahner

PATTAYA: Einen nassen Start hatte das diesjährige „Pattaya Music Festival“ am Freitag, das nur kurz nach seinem Start aufgrund eines kräftigen Wolkenbruchs für etwa eine Stunde unterbrochen werden musste, dann jedoch ohne weitere Wetterkapriolen fortgeführt werden konnte.

Am ersten Veranstaltungstag zog das Musikfestival fast ausschließlich nur inländische Besucher an.

Die Organistoren – die Stadt Pattaya in Unterstützung von der Privatwirtschaft – glänzten mit einem ausgeklügelten Seuchenschutzkonzept in den drei Festivalbereichen auf dem Pattaya Beach. Neben einer Beschränkung der Zahl der Konzertbesucher in den drei Bühnenbereichen auf jeweils 500 Personen, die vollständig gegen Covid-19 geimpft sein müssen oder aber ein negatives Schnelltestergebnis vorlegen können, um Einlass zu erhalten, ist besonders die Bestuhlung der Konzertbereiche wohl eine der ungewöhnlichsten Neuheiten des bekannten Musikfestivals.

Die Bühnenbereiche sind bestuhlt, eine der ungewöhnlichsten Neuheiten auf dem Festival in der Pandemie.

Während sich die Organisatoren und auch das Gastgewerbe über die hohen Besucherzahlen inländischer Wochenendtouristen freuen, herrscht unter Nachtlebenbetreibern großes Unverständnis, warum eine Veranstaltung in dieser Größe ausgerichtet werden darf, Bars und Nachtclubs jedoch bis auf Weiteres geschlossen bleiben müssen.

Außerhalb der bestuhlten Bühnenbereiche, in denen nur vollständig geimpften und negativ getesteten Besuchern Einlass gewährt wird, klappte es mit der sozialen Distanz nicht ganz wie auferlegt.

In der Presse zu Wort meldete sich am Samstag Boonanan Pattanasin, Präsident des Tourismus- und Wirtschaftsverbandes von Pattaya. Er drängt die Regierung zur Aufhebung des Verkaufs- und Ausschanksverbots für alkoholische Getränke in Gastronomiebtrieben und der Schließungsanordnung für das Nachtleben. Er betonte, es „mache einfach keinen Sinn“, eine Veranstaltung in dieser Größe durchzuführen, aber den Alkoholverkauf in Restaurants zu verbieten und die Nachtlebenbranche weiter vom wirtschaftlichen Aufschwung auszuschließen.



Zudem zeigt die Realität in den letzten Wochen ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen zwischen den Ordnungshütern und den Gastronomie- sowie Nachtlebenbetreibern auf, die sich den Auflagen widersetzen, berichten unbenannte Kenner der Szene der Redaktion des Magazins DER FARANG.

Bereits am ersten Veranstaltungstag kurbelte das Festival die lokale Wirtschaft spürbar an.

Khun Boonanan fügte hinzu, dass auch bereits mehrere führende thailändische Unternehmen dem zuständigen Covid-19-Center in Bangkok vorgeschlagen hätten, das Alkoholverbot zu überdenken oder gänzlich aufzuheben.

In letzter Minute entschieden die Organisatoren, dass auch dieses Jahr wieder eine große Gastronomiemeile mit vielen Street- und Thai-Food-Ständen ausgerichtet werden darf.

​