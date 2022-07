SONGKHLA: Das Dorf Ban Chon Thong im Bezirk Na Thawi in der Provinz Songkhla ist zur Heimat von Nashornvögeln geworden, nachdem sich am Montag mehr als 400 Vögel in der Gegend niedergelassen hatten. Es wird erwartet, dass die Zahl der Nashornvögel in dem Dorf in der Nähe des Khao-Nam-Khang-Nationalparks bis zum Ende der Zugzeit im August weiter zunehmen wird.

Die Verwaltungsorganisation des Unterbezirks Thap Chang und die Dorfbewohner von Ban Chon Thong haben mit Forschern der Mahidol-Universität zusammengearbeitet, um in dem Gebiet ein Nashornvogel-Forschungszentrum einzurichten, damit die Besucher diese Vögel nicht verängstigen. Mit dem Forschungszentrum soll aber auch die Bevölkerung für den Schutz der seltenen Tiere sensibilisiert werden.

Wenn es den Dorfbewohnern gelingt, die Besucherströme zu regeln und die Nashornvögel zu schützen, kann das Dorf Ban Chon Thong ein Ökotourismusdorf werden, das in- und ausländische Touristen anzieht.

Lesen Sie auch: Nashornvögel in Ranong gesichtet



In Thailand gibt es 13 Arten von Nashornvögeln, die nach der charakteristischen Form ihrer Schnäbel benannt sind. Es handelt sich dabei um den Großen Nashornvogel, den Orientalischen Scheckenhornvogel, den Kranznashornvogel, den Glatthornvogel, den Rothalshornvogel, den Helmnashornvogel, den Schwarznashornvogel, den Schopfnashornvogel, den Faltenhornvogel, den Braunen Tickell-Hornvogel, den Braunen Austen-Hornvogel, den Rhinozeros-Hornvogel und den Weißscheitel-Hornvogel.

Die Nashornvogelpopulation in Thailand geht jedoch aufgrund von Abholzung und Jagd immer weiter zurück. Auf dem Schwarzmarkt erzielen sie einen hohen Preis, da diese Vögel als „Prestigesymbol“ angesehen werden.

Die Vögel fallen unter das Gesetz zur Erhaltung und zum Schutz von Wildtieren aus dem Jahr 1992. Wer sie besitzt, kauft oder verkauft, dem drohen bis zu vier Jahre Gefängnis und/ oder eine Geldstrafe von 40.000 Baht.