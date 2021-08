Nasenspray gegen Covid im Test

BANGKOK: Ein vom National Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (Biotech) entwickelter Covid-19-Nasenspray-Impfstoff hat sich bei der Prävention der Krankheit bei Mäusen als wirksam erwiesen.

Labormäuse, die mit dem Adenovirus-Sprayimpfstoff behandelt wurden, zeigten eine starke Immunreaktion gegen Covid-19, so Biotech. Die aus dem Versuch gewonnenen Daten werden nun zur Entwicklung eines Prototyps eines Covid-19-Impfstoffs verwendet, der in einem Versuch an Freiwilligen eingesetzt werden soll.

Dr. Anan Jongkaewwattana, Direktor der Veterinary Health Innovation and Management Research Group Unit, sagte, das Forschungsteam habe gute Fortschritte bei der Entwicklung eines Impfstoffprototyps gemacht. Das Team hat zwei Covid-19-Impfstoffprototypen hergestellt, die per Nasenspray verabreicht werden - den Adenovirus-Impfstoff und einen modifizierten Grippeimpfstoff.

Mit Covid infizierte Mäuse, denen der Adenovirus-Impfstoff über Nasenspray verabreicht wurde, behielten ihr Gewicht bei und wurden nicht krank. Eine Kontrollgruppe, die den gleichen Impfstoff per intramuskulärer Injektion erhielt, blieb ebenfalls gesund, verlor aber an Gewicht. Der modifizierte Grippeimpfstoff erzeugte bei den Mäusen hohe Mengen an Antikörpern und T-Zellen-Immunität.

Sobald die Tierversuche abgeschlossen sind, wird das Team die Genehmigung der Food and Drug Administration (FDA) beantragen, um in Zusammenarbeit mit der Chulabhorn Royal Academy Versuche am Menschen durchzuführen und die Wirksamkeit der Impfstoffe gegen den Delta-Stamm zu testen. Phase 1 der Versuche am Menschen soll Ende 2021 beginnen, Phase 2 im März 2022. Wenn sie erfolgreich sind, sollen die Impfstoffe Mitte 2022 in Produktion gehen.

Laut Dr. Anan wird das Nasenspray über eine spezielle Spritze direkt an das Immunsystem in den Schleimhäuten der oberen Atemwege verabreicht, wo sich der Großteil der Viruslast befindet. Tests haben gezeigt, dass Antikörper in den Schleimhäuten der oberen Atemwege schneller und besser Immunität erzeugen als intramuskuläre Impfstoffe.